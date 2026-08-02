UPSSSC Auditor Vacancy 2026: यूपी ऑडिटर के 1957 पदों के लिए आवेदन की कल है आखिरी तारीख, फटाफट ऐसे करें आवेदन

UPSSSC Auditor Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 3 जून 2026 को असिस्टेंट ऑडिटर पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया गया। नोटिफिकेशन के तहत कुल 1957 रिक्त पदों को भरा जाना है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल यानी 3 अगस्त 2026 को आवेदन करने की लास्ट डेट है। डेट निकल जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। रिक्तियां यूपी सरकारी के अलग-अलग विभागों में की जाएंगी।

UPSSSC Auditor Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक

UPSSSC PET 2025 परीक्षा का पास स्कोर कार्ड रखने के लिए उम्मीदवार 14 जुलाई 2026 से 3 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।