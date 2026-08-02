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Rajasthan CET 2026 Form Last Date: राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल फॉर्म भरने का आज आखिरी मौका आज, इस लिंक से जल्दी करें Apply

By Farhan Khan
Last Updated: Aug 2, 2026, 08:47 IST

Rajasthan CET 2026 Form Last Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2026 के फॉर्म भरने की आज यानी 2 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार के पास यह आखिरी मौका है। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 को राजस्थान के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

Rajasthan CET 2026 Form Last Date
Rajasthan CET 2026 Form Last Date

Rajasthan CET 2026 Form Last Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2026 के फॉर्म भरने की आज यानी 2 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार के पास यह आखिरी मौका है। वे आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rajasthan.gov.in या एसएसओ राजस्थान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा राज्य सरकार के अलग-अलग सरकारी विभागों में पदों की लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 04 जुलाई 2026 से शुरू हुए थे और 02 अगस्त 2026 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर पर आयोजित की जानी है।  

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन के प्रोसेस को पूरा करें। आखिरी टाइम में फॉर्म भरने से वेबसाइट स्लो या हैंग हो जाती है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार,  राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म के लिए अब तक लगभग 11 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं।

Rajasthan CET 2026 Graduation Level Form Notification PDF 

आरएसएसबी ने पहले अपनी वेबसाइट पर राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में आवेदन तिथि, पात्रता मानदंड, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 

राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल फॉर्म 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड लिंक 

क्लिक करें 

Rajasthan CET 2026 Form Last Date - हाइलाइट्स 

राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन 2 जुलाई 2026 को जारी की गई थी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से आरएसएसबी जूनियर अकाउंटेंट और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) जैसे अलग-अलग राज्य अधीनस्थ के रिक्त पदों को भरने के इच्छुक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप टेबल देख सकते हैं। 

विवरण

जानकारी 

बोर्ड का नाम 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

परीक्षा का नाम

राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2026

परीक्षा टाइप 

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET)

आवेदन मोड 

ऑनलाइन

आवेदन करने की तिथि

4 जुलाई 2026

आवेदन करने की अंतिम तिथि

2 अगस्त 2026

परीक्षा की तिथि

1 से 3 दिसंबर 2026

ऑफिशियल वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

Rajasthan CET Graduate Level Form 2026 Eligibility Criteria 

राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल फॉर्म भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी भी  मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो उम्मीदवार ग्रेजएशन के फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर में हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिेकेशन के समय अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाना अनिवार्य है। 

आयु सीमा 

न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए 

अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए 

आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी

Rajasthan CET Graduation Level 2026 Online Direct Link 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसका नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 09/2026 के तहत जारी किया गया था। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल फॉर्म 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक 

      क्लिक करें

कैसे भरे Rajasthan CET 2026 Form

सबसे पहले आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। 

होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।

  • Rajasthan CET 2026 Graduation Level Form पर क्लिक करें। 

  • आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। 

  • एजुकेशनल और पर्सनल डिटेल्स भरें। 

  • एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। 

  • आवेदन फीस भरें। 

  • आवेदन फॉर्म भरी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। 

  • अब सबमिट पर क्लिक करें। 

  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।   

आवेदन फीस

कैटेगरी

आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी

600 रुपये

ओबीसी (नॉन क्रीमी)/एससी/एसटी/दिव्यांग (PwD)

400 रुपये

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Farhan Khan
Farhan Khan

Executive - Editorial

    Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.

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    First Published: Aug 2, 2026, 08:47 IST

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