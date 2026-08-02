Rajasthan CET 2026 Form Last Date: राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल फॉर्म भरने का आज आखिरी मौका आज, इस लिंक से जल्दी करें Apply

Rajasthan CET 2026 Form Last Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2026 के फॉर्म भरने की आज यानी 2 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार के पास यह आखिरी मौका है। वे आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rajasthan.gov.in या एसएसओ राजस्थान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा राज्य सरकार के अलग-अलग सरकारी विभागों में पदों की लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 04 जुलाई 2026 से शुरू हुए थे और 02 अगस्त 2026 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर पर आयोजित की जानी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन के प्रोसेस को पूरा करें। आखिरी टाइम में फॉर्म भरने से वेबसाइट स्लो या हैंग हो जाती है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म के लिए अब तक लगभग 11 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं।

Rajasthan CET 2026 Graduation Level Form Notification PDF आरएसएसबी ने पहले अपनी वेबसाइट पर राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में आवेदन तिथि, पात्रता मानदंड, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल फॉर्म 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड लिंक क्लिक करें Rajasthan CET 2026 Form Last Date - हाइलाइट्स राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन 2 जुलाई 2026 को जारी की गई थी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से आरएसएसबी जूनियर अकाउंटेंट और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) जैसे अलग-अलग राज्य अधीनस्थ के रिक्त पदों को भरने के इच्छुक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप टेबल देख सकते हैं। विवरण जानकारी बोर्ड का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) परीक्षा का नाम राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2026 परीक्षा टाइप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) आवेदन मोड ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 4 जुलाई 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2026 परीक्षा की तिथि 1 से 3 दिसंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in