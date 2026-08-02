UPSSSC PET Recruitment 2026: यूपी पीईटी ग्रुप C पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें कब और कैसे करें Apply

UPSSSC PET Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर यूपीएसएसएससी पीईटी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) एक क्वालीफाइंग एग्जाम है, जो उत्तर प्रदेश में ग्रुप B और ग्रुप C में निहित अलग-अलग पदों के लिए आयोजित किया जाता है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त 2026 से शुरू होंगे, जो 1 सितंबर 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट 8 सितंबर 2026 निर्धारित है।

UPSSSC ग्रुप B और ग्रुप C पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इस लेख के माध्यम से पदों से संबंधित पात्रता मापदंड, आवेदन की तिथियां और आवेदन फीस के विवरण के बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त कर सकत हैं, जो कि नोटिफिकेशन में निहित है।

UPSSSC PET Recruitment 2026 Notification PDF डाउनलोड लिंक

यूपीएसएसएससी पीईटी नोटिफिकेशन की PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नोटिफिकेशन की PDF में पात्रता, आयु सीमा, आवेदन फीस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस और महत्वपूर्ण तिथियां सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अपना आवेदन फॉर्म आखिरी बार जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने का लिंक नीचे टेबल में दिया गया है।