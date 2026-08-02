UPSSSC PET Recruitment 2026: यूपी पीईटी ग्रुप C पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें कब और कैसे करें Apply
UPSSSC PET Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने उत्तर प्रदेश में ग्रुप B और ग्रुप C के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पीईटी नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त 2026 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
UPSSSC PET Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर यूपीएसएसएससी पीईटी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) एक क्वालीफाइंग एग्जाम है, जो उत्तर प्रदेश में ग्रुप B और ग्रुप C में निहित अलग-अलग पदों के लिए आयोजित किया जाता है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त 2026 से शुरू होंगे, जो 1 सितंबर 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट 8 सितंबर 2026 निर्धारित है।
UPSSSC ग्रुप B और ग्रुप C पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इस लेख के माध्यम से पदों से संबंधित पात्रता मापदंड, आवेदन की तिथियां और आवेदन फीस के विवरण के बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त कर सकत हैं, जो कि नोटिफिकेशन में निहित है।
UPSSSC PET Recruitment 2026 Notification PDF डाउनलोड लिंक
यूपीएसएसएससी पीईटी नोटिफिकेशन की PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नोटिफिकेशन की PDF में पात्रता, आयु सीमा, आवेदन फीस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस और महत्वपूर्ण तिथियां सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अपना आवेदन फॉर्म आखिरी बार जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने का लिंक नीचे टेबल में दिया गया है।
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यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड लिंक
UPSSSC PET Recruitment 2026 - हाइलाइट्स
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) नोटिफिकेशन 2026 विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा 2026 के तहत 1 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। उम्मीदवारों को पीईटी फॉर्म भरने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य है और इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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आयोग का नाम
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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परीक्षा का नाम
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उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026
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विज्ञापन संख्या
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16-परीक्षा 2026
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पद का नाम
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लेखपाल, एक्स-रे टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट सहित अन्य पद
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आवेदन मोड
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ऑनलाइन
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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3 अगस्त 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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1 सितंबर 2026
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आधिकारिक वेबसाइट
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upsssc.gov.in
UPSSSC PET Recruitment 2026 Eligibility Criteria
यूपी पीईटी ग्रुप B और ग्रुप C पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। आयु 01 जुलाई 2026 के अनुसार, 18 वर्ष से कम और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फीस कैटेगरी वाइज देनी होगी। आवेदन फीस 70 रुपये से 185 रुपये के बीच रखी गई है।
UPSSSC PET Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
UPSSSC ग्रुप B और ग्रुप C पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन स्टेप्स के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
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वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
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होम पेज पर जाएं और UPSSSC PET Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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एजुकेशनल और पर्सनल डिटेल्स भरें।
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एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
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आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
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आवेदन फॉर्म में भरी गई डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लें।
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अब सबमिट पर क्लिक करें।
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भविष्य के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.