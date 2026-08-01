Punjab and Sind Bank Apprentice Recruitment 2026 Result: पंजाब एंड सिंध बैंक अप्रेंटिस रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
Punjab and Sind Bank Apprentice Recruitment 2026 Result: पंजाब एंड सिंध बैंक ने अप्रेंटिस के रिजल्ट की PDF 2026 जारी कर दी है। PDF में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए चुने गए 603 उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर निहित है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Punjab and Sind Bank Apprentice Recruitment 2026 Result: पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB) ने अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिस का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट के रूप में PDF जारी की गई है।इस PDF में कुल 603 चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं। इस भर्ती के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 635 रिक्त पदों को भरा जाना है।
पंजाब एंड सिंध बैंक अप्रेंटिस की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Punjab and Sind Bank Apprentice Recruitment 2026 Result Download Link
पंजाब एंड सिंध बैंक अप्रेंटिस का रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिजल्ट की PDF में उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर, राज्य, जिला और क्रम संख्या दी गई है। उम्मीदवार Ctrl+F का उपयोग करके अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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पंजाब एंड सिंध बैंक अप्रेंटिस रिजल्ट डाउनलोड लिंक
Punjab and Sind Bank Apprentice Result 2026 - हाइलाइट्स
पंजाब एंड सिंध बैंक अप्रेंटिस का रिजल्ट दिनांक 30 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। अप्रेंटिस पदों पर सलेक्ट किए गए उम्मीदवारों को 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रति माह 12,300 स्टाइपेड दिया जाएगा। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं हुई थी। सलेक्शन कक्षा 12वीं में नंबर के आधार पर किया गया। आप नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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बैंक का नाम
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पंजाब एंड सिंध बैंक
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पद का नाम
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अप्रेंटिस
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रिक्त पदों की संख्या
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635
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विज्ञापन संख्या
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HOHRD/REC/2026-27
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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30 जुलाई, 2026
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सलेक्शन प्रोसेस
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कक्षा 12वीं में प्राप्त अंक
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शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार
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603
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अगला चरण
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भाषा दक्षता परीक्षा
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ऑफिशियल वेबसाइट
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punjabandsind.bank.in
कैसे डाउनलोड करें Punjab and Sind Bank Apprentice Recruitment 2026 Result
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सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।
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Important Notice देखें।
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LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SELECTED FOR APPRENTICESHIP TRAINING पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
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रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
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Ctrl+F का उपयोग करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें।
Punjab and Sind Bank Apprentice Result 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें?
जिन उम्मीदवारों को पंजाब एंड सिंध बैंक में अप्रेंटिस पदों के लिए सलेक्ट किया गया है। अब उन उम्मीदवारों को भाषा दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदेश की स्थानीय/आधिकारिक भाषा में पढ़ने, लिखने और बोलने के कौशल की जांच की जाएगी और इसकी जानकारी उम्मीदवारों की रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आधिकारिक अधिसूचना को एक बार जरूर पढ़ें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.