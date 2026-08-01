Punjab and Sind Bank Apprentice Recruitment 2026 Result: पंजाब एंड सिंध बैंक अप्रेंटिस रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

Punjab and Sind Bank Apprentice Recruitment 2026 Result: पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB) ने अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिस का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट के रूप में PDF जारी की गई है।इस PDF में कुल 603 चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं। इस भर्ती के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 635 रिक्त पदों को भरा जाना है।

पंजाब एंड सिंध बैंक अप्रेंटिस की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Punjab and Sind Bank Apprentice Recruitment 2026 Result Download Link

पंजाब एंड सिंध बैंक अप्रेंटिस का रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिजल्ट की PDF में उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर, राज्य, जिला और क्रम संख्या दी गई है। उम्मीदवार Ctrl+F का उपयोग करके अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।