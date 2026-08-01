MPESB Exam Date 2026: एमपी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी, चेक करें डिटेल्स
MPESB Exam Date 2026: एमपीईएसबी ने कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा 17 सितंबर 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार शेड्यूल को देखते हुए अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।
MPESB Exam Date 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने ऑफिशियल तौर पर एमपी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार एमपीईएसबी की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर एग्जाम का टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। पहले यह परीक्षा 5 अगस्त 2026 को आयोजित की जानी था। बाद में तिथि बदल दी गई है और अब परीक्षा 17 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास निदेशालय के तहत कुल 2784 रिक्त पदों को भरा जाना है।
MPESB Exam Date 2026 Notice PDF Download Link
एमपीईएसबी ने एमपी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा 17 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एमपी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा का शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।
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एमपी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा शेड्यूल नोटिस डाउनलोड लिंक
MPESB Exam Date 2026
MPESB द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, RAEO भर्ती परीक्षा राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सभी दिशा-निर्देशों और महत्वपूर्ण निर्देशों को अवश्य पढ़ना चाहिए।
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परीक्षा का नाम
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परीक्षा की तिथि
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एमपी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा 2026
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17 सितंबर 2026
MPESB RAEO Exam 2026 के लिए एडमिट कार्ड कब जारी होगा?
एमपी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और अपने लॉग इन डिटेल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। कुछ गलती पाए जाने पर बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।
MPESB RAEO 2026 Exam Pattern
एमपी कृषि विस्तार अधिकारी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) ऑनलाइन मोड में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) आएंगे, जो कि कुल 200 अंकों के होंगे। परीक्षा कुल 03 घंटे के लिए होगी। बाकी डिटेल्स आप नीचे दी गई टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।
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पेपर
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विषय
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प्रश्नों की संख्या
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अंक
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पेपर 1
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सामान्य ज्ञान एवं रीज़निंग, गणित
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100
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100
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पेपर 2
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कंप्यूटर एवं मानसिक क्षमता
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100
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100
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कुल
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200
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200
एमपी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा कहां-कहां आयोजित की जाएगी?
एमपी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई लिस्ट के अनुसार संभावित एग्जाम सेंटर देख सकते हैं।
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भोपाल
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इन्दौर
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जबलपुर
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खण्डवा
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नीमच
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रतलाम
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रीवा
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सागर
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सतना
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सीधी
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उज्जैन
MPESB RAEO परीक्षा 2026 से संबंधित पल-पल की अपडेट के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.