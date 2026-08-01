SBI PO Prelims Paper Analysis 2026: एसबीआई पीओ प्री एग्जाम शिफ्ट वाइज विश्लेषण देखें यहां, जानें गुड अटैम्पट्स और डिफिकल्टी लेवल

SBI PO Prelims Paper Analysis 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 और 2 अगस्त 2026 को चार शिफ्ट में एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इस भर्ती परीक्षा से एसबीआई अपनी अलग-अलग शाखाओं में कुल 1500 पीओ के पदों को भरने के इच्छुक है। पदों के लिए रजिस्ट्रेशन 18 जून से शुरू हुए थे और इसकी अंतिम तिथि 08 जुलाई 2026 थी। एसबीआई पीओ प्री एग्जाम के जरिए उम्मीदवारों की सेट टाइम के अंतर्गत स्पीड, एक्यूरेसी और निर्णयलेने की स्किल को परखा जाता है। परीक्षा कुल एक घंटे की होगी और एग्जाम के हर सेक्शन के लिए 20 मिनट निर्धारित है। SBI PO Prelims Paper Analysis 2026 - हाइलाइट्स एसबीआई पीओ प्री एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पद का नाम प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पंजीकरण तिथि 18 जून 2026 से 8 जुलाई 2026 तक परीक्षा तिथि 1 से 2 अगस्त, 2026 कुल रिक्तियां 1500 शिफ्ट का समय पहली शिफ्ट – सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक दूसरी शिफ्ट - सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तीसरी शिफ्ट - दोपहर 2:00 से 3:00 बजे तक चौथी शिफ्ट - शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स परीक्षा, मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू

SBI PO Prelims Exam Pattern 2026 एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2026 के शुरू होने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एक बार फिर सेे परीक्षा के पैटर्न को ध्यान से देख लें। इस परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) आएंगे, जो कुल 100 अंकों के होंगे। परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो कि 60 मिनट या 1 घंटे तक होगी। उम्मीदवारों को हर सेक्शन के लिए कुल 20 मिनट मिलेंगे। परीक्षा में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी शामिल है। बाकी डिटेल्स टेबल में दी गई है। सेक्शन कुल प्रश्नों की संख्या कुल अंक सेक्शन टाइमिंग इंग्लिश भाषा 30 30 20 मिनट संख्यात्मक योग्यता 35 35 20 मिनट तर्क क्षमता 35 35 20 मिनट कुल 100 100 60 मिनट SBI PO Prelims Exam 2026 शिफ्ट -1 विश्लेषण एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा के पहले दिन की पहली शिफ्ट (सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक) का पेपर सफलतापूर्वक संचालित किया गया। उम्मीदवारों के शुरुआती फीडबैक और एक्सपर्ट्स के अनुसार परीक्षा मध्यम से कठिन लेवल की रही। बाकी जानकारी नीचे टेबल में है।