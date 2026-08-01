UPSC CMS 2026 Exam Date: जानें शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा से जुड़ी जरूरी गाइडलाइंस

UPSC CMS 2026 Exam Date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से 2 अगस्त 2026, रविवार को संयुक्त चिकित्सा सेवा (CMS) परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा देश के 48 निर्धारित एग्जाम सेंटर कंप्यूटर आधारित होगी। यूपीएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा और रेलवे तथा नगर निकाय में एक हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करेगा।

यूपीएससी सीएमएस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग और एग्जाम से जुड़े जरुरी दिशानिर्देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना चाहिए और इसमें दिए गए एग्जाम सेंटर और गाइडलाइंस को ध्यान से देखना चाहिए।

UPSC CMS 2026 Exam Shift Timing

यूपीएससी एग्जाम शेड्यूल के अनुसार, सीएमएस परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में सुबह और शाम होगी। इन शिफ्ट में पेपर-1 और पेपर- 2 का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा देने से पहले एग्जाम टाइमिंग और जगह को चेक करना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और गाइडलाइंस यूपीएससी सीएमएस के एडमिट कार्ड 2026 में देखी जा सकती है। नीचे टेबल में जरूरी डिटेल्स दी गई है।