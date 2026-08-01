UPSC CMS 2026 Exam Date: जानें शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा से जुड़ी जरूरी गाइडलाइंस
UPSC CMS 2026 Exam Date: यूपीएससी 2 अगस्त 2026, रविवार को कंबाइंड मेडिकल सर्विस (CMS) परीक्षा 2026 का आयोजन कर रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस के लिए हमारा यह लेख पढ़ सकते हैं।
UPSC CMS 2026 Exam Date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से 2 अगस्त 2026, रविवार को संयुक्त चिकित्सा सेवा (CMS) परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा देश के 48 निर्धारित एग्जाम सेंटर कंप्यूटर आधारित होगी। यूपीएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा और रेलवे तथा नगर निकाय में एक हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करेगा।
यूपीएससी सीएमएस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग और एग्जाम से जुड़े जरुरी दिशानिर्देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना चाहिए और इसमें दिए गए एग्जाम सेंटर और गाइडलाइंस को ध्यान से देखना चाहिए।
UPSC CMS 2026 Exam Shift Timing
यूपीएससी एग्जाम शेड्यूल के अनुसार, सीएमएस परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में सुबह और शाम होगी। इन शिफ्ट में पेपर-1 और पेपर- 2 का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा देने से पहले एग्जाम टाइमिंग और जगह को चेक करना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और गाइडलाइंस यूपीएससी सीएमएस के एडमिट कार्ड 2026 में देखी जा सकती है। नीचे टेबल में जरूरी डिटेल्स दी गई है।
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परीक्षा विषय
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परीक्षा सत्र
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पेपर
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परीक्षा का समय
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रिपोर्टिंग समय
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परीक्षा की अवधि
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पेपर 1 (कोड 01)
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सुबह सत्र
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जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स
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सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक
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सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे तक
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2 घंटे
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पेपर 2 (कोड 02)
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दोपहर सत्र
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सर्जरी, गायनीकोलॉजी एंड ऑब्सटेट्रिक्स और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन
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दोपहर 2:00 से शाम 4:00 बजे तक
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दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक
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2 घंटे
UPSC CMS 2026 Exam Day Guidelines
जो उम्मीदवार यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2026 में शामिल होंगे, उन्हें परीक्षा में परेशानी का सामना न करना पड़ें। इसके लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखें। नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को देखें
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उम्मीदवारों को यूपीएससी सीएमएस एडमिट कार्ड 2026 की एक कॉपी परीक्षा ह़ॉल में ले जाना अनिवार्य है। इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी।
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एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को एक वैध आईडी कार्ड ले जाना जरूरी है। वैध आईडी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है।
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उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा।
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उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के अंदर अनुशासन बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
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उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका में उल्लिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए।
UPSC CMS 2026 Exam में क्या ले जाना मना है?
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर ये सामान नहीं ले जाना चाहिए। किसी भी प्रतिबंधित वस्तु के पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है या परीक्षा से अयोग्य ठहराया जा सकता है। प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट नीचे दी गई हैं।
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मोबाइल फोन
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स्मार्ट वॉच
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ब्लूटूथ डिवाइस
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इयरफ़ोन या हेडफ़ोन
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कैलकुलेटर
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टैबलेट या लैपटॉप
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किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
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किताबें, नोट्स या अध्ययन सामग्री
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लिखित पेपर, पर्चियां या संदर्भ सामग्री
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कैमरे या रिकॉर्डिंग डिवाइस
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पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस
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कोई भी संचार उपकरण
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.