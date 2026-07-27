RRB Group D Admit Card 2026 (OUT): आरआरबी ग्रुप-डी का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसका डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

RRB Group D Admit Card 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर आरआरबी ग्रुप-डी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा दिनांक 03 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बिना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया जा सकता। एडमिट कार्ड डाउनलोड में परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र का नाम और जरूरी निर्देश सहित अन्य डिटेल्स होती है।

सबसे पहले आरआरबी की रीज़नल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और संबंधित लिंक को ओपन करें।

आरआरबी ग्रुप-डी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

आरआरबी ग्रुप-डी सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे टेबल में दी गई सभी जरूरी हाइलाइट्स देख सकते हैं।

RRB Group D Admit Card डाउनलोड करने के बाद क्या करें?

आरआरबी ग्रुप-डी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। एडमिट कार्ड की एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड और दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेकर जाएं। वैध आईडी कार्ड में आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि शामिल है।

RRB Level Group D Exam Guidelines

आरआरबी ग्रुप-डी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दिए गए दिशा-निर्देशो को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले अलॉट किए गए परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए। एक बार गेट बंद हो जाने के बाद, किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, उन्हें रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी।