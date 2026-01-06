PSSSB Jail Warder Admit Card 2026: लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड sssb punjab gov in, हॉल टिकट डाउनलोड करें

PSSSB Jail Warder Admit Card 2026: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) की ओर से मैट्रन और वार्डर पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को राज्य भर में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

PSSSB Jail Warder Admit Card 2026: लिंक

मैट्रन और वार्डर पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। जिसमें जेल वार्डर, सहायक अधीक्षक और मैट्रन सहित विभिन्न पदों के लिए कुल 500 रिक्तियां भरी जानी हैं। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, पीएसटी/पीएमटी और अन्य चरणों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।