PSSSB Jail Warder Admit Card 2026: लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड sssb punjab gov in, हॉल टिकट डाउनलोड करें

PSSSB Jail Warder Admit Card 2026: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) की ओर से मैट्रन और वार्डर पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को राज्य भर में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
PSSSB Jail Warder Admit Card 2026: लिंक
मैट्रन और वार्डर पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। जिसमें जेल वार्डर, सहायक अधीक्षक और मैट्रन सहित विभिन्न पदों के लिए कुल 500 रिक्तियां भरी जानी हैं। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, पीएसटी/पीएमटी और अन्य चरणों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
|
पीएसएसएसबी एडमिट कार्ड 2025
PSSSB Jail Warder Admit Card 2026: महत्वपूर्ण विवरण
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (पीएसएसबी) ने विज्ञापन संख्या 07/2025 के अंतर्गत मैट्रन और वार्डर पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा हेतु जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार अन्य महत्वपूर्ण विवरण के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं:
|
भर्ती संगठन
|
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (पीएसएसएसबी)
|
डाक
|
जेल वार्डर, सहायक अधीक्षक और मैट्रन
|
रिक्ति
|
500 पोस्ट
|
जेल वार्डर परीक्षा तिथि
|
11 जनवरी, 2026
|
एडमिट कार्ड की स्थिति
|
बाहर
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा, पीएसटी/पीएमटी और अन्य चरण
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
sssb.punjab.gov.in
PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
पीएसएसबी लिखित भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 संबंधित परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक के लिए अधिसूचना या सीधे लिंक की जांच करें।
स्टेप 3 लिंक पर क्लिक करें लॉगिन विवरण जैसे आवेदन संख्या, पंजीकरण संख्या या पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 4 आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा; सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें और फिर इसे डाउनलोड और प्रिंट करें।
