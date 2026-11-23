CG Vyapam Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर 23 नवंबर 2026 को सीजी व्यापम लेक्चरर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 29 नवंबर 2026 को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.15 तक छत्तीसगढ़ के 5 जिलों आयोजित की जाएगी। सीजीएसएसबी इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से लेक्चरर के कुल 854 (ई-कैडर 424 + टी कैडर 430) रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है।

सीजी व्यापम लेक्चरर एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

CG Vyapam Admit Card 2026 Download Link

सीजी व्यापम लेक्चरर की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स कोे ध्यान से चेक करें। कोई गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।