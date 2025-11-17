School Holiday on 17 November
Focus
Quick Links

Bihar Jeevika Salary 2025: बिहार जीविका के सभी पदों के अनुसार BRLPS वेतनमान, लाभ और जॉब प्रोफाइल देखें

By Priyanka Pal
Nov 17, 2025, 18:00 IST

Bihar Jeevika Vacancy 2025 Salary: BRLPS 2747 रिक्तियों पर भर्ती के लिए 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक बिहार जीविका परीक्षा आयोजित करेगा। वेतन 15,990 रुपये से 36,101 रुपये प्रति माह के बीच होगा, जिसके साथ HRA, मेडिकल बीमा और अन्य लाभ भी मिलेंगे। यहां बिहार जीविका के पद-अनुसार वेतन और जॉब प्रोफाइल की विस्तृत जानकारी देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
Bihar Jeevika Vacancy 2025 Salary
Bihar Jeevika Vacancy 2025 Salary

Bihar Jeevika Vacancy 2025 Salary: बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) का लक्ष्य ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव के 2747 पदों को भरना है। यह उन Candidates के लिए एक शानदार मौका है, जो लंबे समय तक लाभ देने वाली एक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर-आधारित टेस्ट और/या टाइपिंग टेस्ट जैसे चरण शामिल हैं।

 पद के आधार पर वेतन 15,990 रुपये से 36,101 रुपये प्रति माह के बीच है। वार्षिक पैकेज में HRA, मेडिकल बीमा जैसे कई लाभ भी शामिल हैं। आवेदकों को यह जानने के लिए जॉब प्रोफाइल देख लेना चाहिए कि क्या जिम्मेदारियां उनके करियर के लक्ष्यों से मेल खाती हैं। इस पेज पर बिहार जीविका के वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में और जानकारी दी गई है।

बिहार जीविका वेतन

बिहार जीविका भर्ती में रुचि रखने वाले Candidates को आवेदन करने से पहले वेतन, नौकरी की जिम्मेदारियों और अन्य पहलुओं के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। इससे उन्हें पद पर शामिल होने के बाद किसी भी तरह की निराशा से बचने में मदद मिलेगी। हमने आपकी जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका में मुख्य बातें बताई हैं:

परीक्षा संचालन निकाय

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (बीआरएलपीएस)

पोस्ट नाम

ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, आजीविका विशेषज्ञ, क्षेत्र समन्वयक, लेखाकार, कार्यालय सहायक, सामुदायिक समन्वयक और ब्लॉक आईटी कार्यकारी

रिक्तियां

2747

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित परीक्षा और/या टाइपिंग परीक्षा

वेतन

15990 रुपये से 36101 रुपये

नौकरी का स्थान

बिहार

बिहार जीविका का मासिक वेतन

बिहार जीविका भर्ती के तहत, नियुक्त किए गए Candidates को एक निश्चित मासिक वेतन मिलेगा। यह राशि पद और उससे जुड़े लाभों पर निर्भर करती है। इसलिए, उम्मीदवारों को वित्तीय लाभ और करियर में विकास की संभावनाओं को समझने के लिए वेतन की संरचना देखनी चाहिए। Candidates की जानकारी के लिए बिहार जीविका के वेतन की संरचना का पूरा विवरण नीचे दिया गया है।

पोस्ट नाम

जीविका वेतन प्रति माह

ब्लॉक परियोजना प्रबंधक

36101 रुपये

आजीविका विशेषज्ञ

32458 रुपये

क्षेत्र समन्वयक

22662 रुपये

लेखाकार (डीपीसीयू/बीपीआईयू स्तर)

22662 रुपये

कार्यालय सहायक (डीपीसीयू/बीपीआईयू स्तर)

15990 रुपये

सामुदायिक समन्वयक

15990 रुपये

ब्लॉक आईटी कार्यकारी

22662 रुपये

बिहार जीविका इन-हैंड वेतन

बिहार जीविका का इन-हैंड वेतन निश्चित वेतन और अन्य लागू लाभों का मिला-जुला रूप है। चुने गए Candidates को उनके पद के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें उनके पद के लिए तय लाभ भी दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का बिहार जीविका वेतन 36,101 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें अन्य लाभ शामिल नहीं हैं। इसी तरह, एक लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का मासिक वेतन 32,458 रुपये होगा।

Bihar Jeevika Salary 2025: लाभ और भत्ते

निश्चित वेतन के अलावा, चुने गए Candidates को BRLPS के नियमों के आधार पर कई तरह के लाभ और भत्ते भी मिलेंगे। ये भत्ते आम तौर पर उनके कुल मासिक वेतन को बढ़ाते हैं और बेहतर जीवन स्तर में योगदान करते हैं। बिहार जीविका वेतन में शामिल लाभों और भत्तों की सूची यहां दी गई है:

  • मकान किराया भत्ता

  • मेडिकल बीमा

  • प्रोजेक्ट भत्ते

  • दुर्घटना बीमा

  • बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते

  • प्रदर्शन प्रोत्साहन

  • लैपटॉप रखरखाव भत्ते

  • अन्य संबंधित भत्ते

Check:

EMRS PGT Previous Year Question Paper

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News