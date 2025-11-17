Bihar Jeevika Salary 2025: बिहार जीविका के सभी पदों के अनुसार BRLPS वेतनमान, लाभ और जॉब प्रोफाइल देखें

Bihar Jeevika Vacancy 2025 Salary: बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) का लक्ष्य ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव के 2747 पदों को भरना है। यह उन Candidates के लिए एक शानदार मौका है, जो लंबे समय तक लाभ देने वाली एक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर-आधारित टेस्ट और/या टाइपिंग टेस्ट जैसे चरण शामिल हैं।

पद के आधार पर वेतन 15,990 रुपये से 36,101 रुपये प्रति माह के बीच है। वार्षिक पैकेज में HRA, मेडिकल बीमा जैसे कई लाभ भी शामिल हैं। आवेदकों को यह जानने के लिए जॉब प्रोफाइल देख लेना चाहिए कि क्या जिम्मेदारियां उनके करियर के लक्ष्यों से मेल खाती हैं। इस पेज पर बिहार जीविका के वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में और जानकारी दी गई है।

बिहार जीविका वेतन

बिहार जीविका भर्ती में रुचि रखने वाले Candidates को आवेदन करने से पहले वेतन, नौकरी की जिम्मेदारियों और अन्य पहलुओं के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। इससे उन्हें पद पर शामिल होने के बाद किसी भी तरह की निराशा से बचने में मदद मिलेगी। हमने आपकी जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका में मुख्य बातें बताई हैं: