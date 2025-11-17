Bihar Jeevika Salary 2025: बिहार जीविका के सभी पदों के अनुसार BRLPS वेतनमान, लाभ और जॉब प्रोफाइल देखें

Bihar Jeevika Vacancy 2025 Salary: बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) का लक्ष्य ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव के 2747 पदों को भरना है। यह उन Candidates के लिए एक शानदार मौका है, जो लंबे समय तक लाभ देने वाली एक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर-आधारित टेस्ट और/या टाइपिंग टेस्ट जैसे चरण शामिल हैं।
पद के आधार पर वेतन 15,990 रुपये से 36,101 रुपये प्रति माह के बीच है। वार्षिक पैकेज में HRA, मेडिकल बीमा जैसे कई लाभ भी शामिल हैं। आवेदकों को यह जानने के लिए जॉब प्रोफाइल देख लेना चाहिए कि क्या जिम्मेदारियां उनके करियर के लक्ष्यों से मेल खाती हैं। इस पेज पर बिहार जीविका के वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में और जानकारी दी गई है।
बिहार जीविका वेतन
बिहार जीविका भर्ती में रुचि रखने वाले Candidates को आवेदन करने से पहले वेतन, नौकरी की जिम्मेदारियों और अन्य पहलुओं के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। इससे उन्हें पद पर शामिल होने के बाद किसी भी तरह की निराशा से बचने में मदद मिलेगी। हमने आपकी जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका में मुख्य बातें बताई हैं:
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (बीआरएलपीएस)
|
पोस्ट नाम
|
ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, आजीविका विशेषज्ञ, क्षेत्र समन्वयक, लेखाकार, कार्यालय सहायक, सामुदायिक समन्वयक और ब्लॉक आईटी कार्यकारी
|
रिक्तियां
|
2747
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर आधारित परीक्षा और/या टाइपिंग परीक्षा
|
वेतन
|
15990 रुपये से 36101 रुपये
|
नौकरी का स्थान
|
बिहार
बिहार जीविका का मासिक वेतन
बिहार जीविका भर्ती के तहत, नियुक्त किए गए Candidates को एक निश्चित मासिक वेतन मिलेगा। यह राशि पद और उससे जुड़े लाभों पर निर्भर करती है। इसलिए, उम्मीदवारों को वित्तीय लाभ और करियर में विकास की संभावनाओं को समझने के लिए वेतन की संरचना देखनी चाहिए। Candidates की जानकारी के लिए बिहार जीविका के वेतन की संरचना का पूरा विवरण नीचे दिया गया है।
|
पोस्ट नाम
|
जीविका वेतन प्रति माह
|
ब्लॉक परियोजना प्रबंधक
|
36101 रुपये
|
आजीविका विशेषज्ञ
|
32458 रुपये
|
क्षेत्र समन्वयक
|
22662 रुपये
|
लेखाकार (डीपीसीयू/बीपीआईयू स्तर)
|
22662 रुपये
|
कार्यालय सहायक (डीपीसीयू/बीपीआईयू स्तर)
|
15990 रुपये
|
सामुदायिक समन्वयक
|
15990 रुपये
|
ब्लॉक आईटी कार्यकारी
|
22662 रुपये
बिहार जीविका इन-हैंड वेतन
बिहार जीविका का इन-हैंड वेतन निश्चित वेतन और अन्य लागू लाभों का मिला-जुला रूप है। चुने गए Candidates को उनके पद के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें उनके पद के लिए तय लाभ भी दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का बिहार जीविका वेतन 36,101 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें अन्य लाभ शामिल नहीं हैं। इसी तरह, एक लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का मासिक वेतन 32,458 रुपये होगा।
Bihar Jeevika Salary 2025: लाभ और भत्ते
निश्चित वेतन के अलावा, चुने गए Candidates को BRLPS के नियमों के आधार पर कई तरह के लाभ और भत्ते भी मिलेंगे। ये भत्ते आम तौर पर उनके कुल मासिक वेतन को बढ़ाते हैं और बेहतर जीवन स्तर में योगदान करते हैं। बिहार जीविका वेतन में शामिल लाभों और भत्तों की सूची यहां दी गई है:
-
मकान किराया भत्ता
-
मेडिकल बीमा
-
प्रोजेक्ट भत्ते
-
दुर्घटना बीमा
-
बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते
-
प्रदर्शन प्रोत्साहन
-
लैपटॉप रखरखाव भत्ते
-
अन्य संबंधित भत्ते
Comments
All Comments (0)
Join the conversation