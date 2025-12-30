New Rules For 2026: नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलता, बल्कि आपकी जेब, सुविधाओं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई बड़े नियम भी साथ लाता है। चलिए फिर 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले संभावित बदलावों को सरल भाषा और स्पष्ट तरीके से समझते है. नए साल की शुरुआत, नए नियम नए साल का आगाज़ नई उम्मीदों के साथ होता है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे नियम भी बदलते हैं, जो सीधे आपकी सैलरी, खर्च, बचत और सरकारी सुविधाओं को प्रभावित कर सकते हैं। 1 जनवरी से कुछ बदलाव लागू होंगे, जिनकी तैयारी अभी से जरूरी है। PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य अगर आपका PAN अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो 1 जनवरी से PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। इसका असर बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग, निवेश और सरकारी सेवाओं पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी लेन-देन में रुकावट आ सकती है। क्रेडिट स्कोर होगा जल्दी अपडेट RBI के नए निर्देश के तहत 1 जनवरी 2025 से बैंक और NBFCs हर 14 दिन में क्रेडिट ब्यूरो को डेटा भेजेंगे। इससे आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी अपडेट होगा और लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में आसानी होगी।

8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 31 दिसंबर 2025 अहम तारीख है। इसी दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू माना जाएगा, भले ही वेतन संशोधन बाद में मिले। करदाताओं के लिए नया ITR फॉर्म जनवरी में नया आयकर रिटर्न फॉर्म आने की संभावना है, जिसमें बैंकिंग लेन-देन और खर्च की जानकारी पहले से भरी हो सकती है। इससे रिटर्न फाइल करना आसान होगा, लेकिन जांच सख्त होगी और गलती की गुंजाइश कम रहेगी। राशन कार्ड e-KYC जरूरी अगर आपने 31 दिसंबर तक राशन कार्ड की e-KYC पूरी नहीं की, तो 1 जनवरी 2026 से राशन मिलना बंद हो सकता है। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है। गैस सिलेंडर और ईंधन की कीमतें 1 जनवरी से LPG और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। साथ ही एविएशन फ्यूल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से हवाई टिकट भी महंगे या सस्ते हो सकते हैं।