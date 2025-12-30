UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट 2 जनवरी परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए है एनटीए की तरफ से आज 2 जनवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हुआ है उम्मीदवार एनटीए की ऑफिसियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से या इस पेज पर दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025, 2 जनवरी 2026, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी को किया जाना है. परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित होगी.

UGC NET Admit Card 2026: हाईलाइट

परीक्षा का नाम यूजीसी नेट परीक्षा निकाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA परीक्षा की तारीख 31 दिसंबर 2025, 2 जनवरी 2026, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी एडमिट कार्ड की स्थिति 2 जनवरी का एडमिट कार्ड जारी परीक्षा का मोड ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in

UGC NET Admit Card 2026: डाउनलोड लिंक

UGC NET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट https://ugcnet.nta.ac.in/ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें आखिरी समय की दिक्कतों से बचने के लिए परीक्षा की तारीख से काफी पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना आसान बनाने के लिए, हमने नीचे डायरेक्ट लिंक भी दिया है।