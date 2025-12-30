Bihar Police Driver Result 2025
UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट 2 जनवरी परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

By Sonal Mishra
Dec 30, 2025, 16:42 IST

UGC NET Admit Card 2026:  यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे परीक्षा का एडमिट कार्ड इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करें इसके साथ ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर ले जाने और न ले जानें वाले सामान की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं.

UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए है एनटीए की तरफ से आज 2 जनवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हुआ है उम्मीदवार एनटीए की ऑफिसियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से या इस पेज पर दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025, 2 जनवरी 2026, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी को किया जाना है. परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित होगी.

 UGC NET Admit Card 2026: हाईलाइट 

परीक्षा का नाम 

यूजीसी नेट 

परीक्षा निकाय 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA 

परीक्षा की तारीख 

31 दिसंबर 2025, 2 जनवरी 2026, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी

एडमिट कार्ड की स्थिति 

2 जनवरी का एडमिट कार्ड जारी 

परीक्षा का मोड 

ऑनलाइन 

ऑफिसियल वेबसाइट 

ugcnet.nta.nic.in

 UGC NET Admit Card 2026: डाउनलोड लिंक    

UGC NET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट https://ugcnet.nta.ac.in/ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें आखिरी समय की दिक्कतों से बचने के लिए परीक्षा की तारीख से काफी पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना आसान बनाने के लिए, हमने नीचे डायरेक्ट लिंक भी दिया है। 

 UGC NET Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

 UGC NET Admit Card 2026: कैसे करें डाउनलोड ?

  • UGC NET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: www.ugcnet.nta.nic.in.

  • होमपेज पर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में, उस लिंक पर क्लिक करें जिस पर लिखा है “UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

  • कैंडिडेट्स को एक नए लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

  • अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें।

  • सिक्योरिटी पिन (कैप्चा कोड) डालें और फिर SIGN IN पर क्लिक करें।

  • UGC NET एडमिट कार्ड 2025 को डाउनलोड करें और इसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें।

UGC NET एग्जाम सेंटर में ले जाने वाला सामान 

  • UGC NET एग्जाम एडमिट कार्ड 2025 की हार्ड कॉपी

  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (दो) जैसा कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अपलोड किया गया है

  • एक वैलिड सरकारी ID प्रूफ (आधार कार्ड/वोटर ID कार्ड/पैन कार्ड/वगैरह)

