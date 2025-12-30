CSBC Bihar Police Driver Result 2025 OUT: बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

CSBC Bihar Police Constable Driver Result 2025 OUT: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने आज 30 दिसंबर 2025 को बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अब csbc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के 4361 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और अन्य जरूरी विवरण शामिल हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर रिजल्ट 2025 सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल्स (CSBC) ने बिहार पुलिस और बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस में ड्राइवर कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 4,361 पदों के लिए अगले चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) हेतु 15,516 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। चयनित उम्मीदवारों की कैटेगरी-वाइज सूची CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है।

इस भर्ती के लिए कुल 1,64,168 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई, जिसमें 1,16,534 उम्मीदवार शामिल हुए। जांच के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग, FIR में नाम होने या गलत रोल नंबर भरने के कारण 18 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया। CSBC के अनुसार, PET मार्च 2026 से शुरू होने की संभावना है, जिसकी पूरी जानकारी बाद में वेबसाइट पर दी जाएगी। Bihar Police Driver Result 2025 - हाइलाइट्स भर्ती संगठन का नाम: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स (CSBC)

पद का नाम: ड्राइवर

रिक्त पदों की संख्या: 4361

रिजल्ट जारी होने की तिथि: 30 दिसंबर 2025

परीक्षा तिथि: 10 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट: csbc.bihar.gov.in Bihar Police Constable Driver Result 2025 PDF Download बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल PET के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम (विज्ञापन 02/2025) जारी कर दिया गया है। यह रिजल्ट उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 10 दिसंबर 2025 को आयोजित ड्राइवर भर्ती परीक्षा में भाग लिया था। उम्मीदवार अब csbc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से सीधे अपनी मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चयन की स्थिति चेक कर सकते हैं।