Bihar Police Driver Result 2025
Focus
Quick Links

CSIR NET Answer Key 2025: जारी हुई सीएसआईआर की उत्तर कुंजी, यहाँ से करें डाउनलोड

By Sonal Mishra
Dec 30, 2025, 19:48 IST

CSIR NET Answer Key 2025: एनटीए ने सीएसआईआर नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही उम्मीदवार किसी प्रश पर अपनी आपत्ति भी 1 जनवरी 2026 तक दर्ज करवा सकते हैं.

Add as a preferred source on Google
Join us
CSIR NET Answer Key 2025: जारी हुई सीएसआईआर की उत्तर कुंजी, यहाँ से करें डाउनलोड
CSIR NET Answer Key 2025: जारी हुई सीएसआईआर की उत्तर कुंजी, यहाँ से करें डाउनलोड

CSIR NET Answer Key 2025: एनटीए ने सीएसआईआर नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CSIR-UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की  है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर आंसर-की देख सकते हैं। जो उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर-की से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए NTA ने ऑब्जेक्शन विंडो भी खोल दी है। उम्मीदवार किसी उत्तर या उत्तरों पर 1 जनवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. 

CSIR NET Answer Key 2025 डाउनलोड लिंक

CSIR NET Answer Key 2025:कैसे करें डाउनलोड ?

CSIR NET की आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं

  • होमपेज पर, “प्रोविजनल आंसर की - CSIR NET दिसंबर 2025” लिंक पर क्लिक करें

  • स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज दिखाई देगा

  • एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि डालें

  • CSIR NET आंसर की और रिस्पॉन्स शीट चेक करें और डाउनलोड करें

CSIR NET Answer Key 2025: कैसे दर्ज करें आपत्ति ?      

एनटीए द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, जो उम्मीदवार प्रोविज़नल आंसर-की से संतुष्ट नहीं हैं, वे प्रति प्रश्न 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस देकर इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

उम्मीदवार प्रोसेसिंग फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के ज़रिए  ये फीस जमा कर सकते हैं। NTA प्रोसेसिंग फीस का पेमेंट किए बिना सबमिट किए गए किसी भी चैलेंज पर विचार नहीं करेगा, और सिर्फ़ ऑफिशियल ऑनलाइन मोड से ही चैलेंज स्वीकार करेगा। इन आपत्तियों पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का एक पैनल वेरिफाई करेगा। अगर एक्सपर्ट्स को कोई चैलेंज सही लगता है, तो NTA आंसर-की में सुधार करेगा और सभी उम्मीदवारों के जवाबों पर सुधार लागू करेगा। एजेंसी रिवाइज्ड फाइनल आंसर-की के आधार पर रिज़ल्ट तैयार करेगी और घोषित करेगी। NTA अलग-अलग उम्मीदवारों को यह जानकारी नहीं देगा कि उसने उनका चैलेंज स्वीकार किया है या खारिज किया है। चैलेंज की समीक्षा के बाद एक्सपर्ट्स जिस की को फाइनल करेंगे, वही अंतिम होगी।    


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News