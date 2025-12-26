CSIR NET Answer Key December 2025: csirnet.nta.ac.in से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF, लिंक जल्द

CSIR NET December 2025 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही CSIR NET Answer Key December 2025 जारी करने वाली है। जो उम्मीदवार CSIR NET दिसंबर 2025 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने अंकों का अनुमान भी लगा सकेंगे।

CSIR NET Answer Key 2025- हाइलाइट्स

CSIR नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 18 दिसंबर 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित किया गया था। इस परीक्षा की CSIR NET दिसंबर आंसर की 2025 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अपनी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर PDF फॉर्मेट में जारी करेगी। आंसर की डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि जरूरी होगी। पहले प्रोविजनल आंसर की जारी होगी, जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा।