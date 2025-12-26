UGC NET Admit Card 2025
CSIR NET Answer Key December 2025: csirnet.nta.ac.in से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF, लिंक जल्द

By Vijay Pratap Singh
Dec 26, 2025, 16:09 IST

CSIR NET Answer Key December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) CSIR NET दिसंबर 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगी। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपनी CSIR NET रिस्पॉन्स शीट PDF 2025 वेबसाइट csirnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

CSIR NET December 2025 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही CSIR NET Answer Key December 2025 जारी करने वाली है। जो उम्मीदवार CSIR NET दिसंबर 2025 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने अंकों का अनुमान भी लगा सकेंगे।

CSIR NET Answer Key 2025- हाइलाइट्स

CSIR नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 18 दिसंबर 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित किया गया था। इस परीक्षा की CSIR NET दिसंबर आंसर की 2025 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अपनी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर PDF फॉर्मेट में जारी करेगी। आंसर की डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि जरूरी होगी। पहले प्रोविजनल आंसर की जारी होगी, जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा।

  • आयोजक संस्था का नाम: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)

  •  परीक्षा का नाम: CSIR UGC NET दिसंबर 2025

  •  पद का नाम: जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), लेक्चरशिप/असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीएचडी

  •  आंसर की जारी होने की तिथि: आज (संभावित)

  •  परीक्षा तिथि: 18 दिसंबर 2025

  • आधिकारिक वेबसाइट: www.csirnet.nta.ac.in

CSIR NET Answer Key December 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले csirnet.nta.ac.in पर जाएं।

  • होमपेज पर CSIR NET December 2025 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

  • अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

  • लॉगिन करते ही रिस्पॉन्स शीट PDF और आंसर की स्क्रीन पर दिख जाएगी।

  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।

CSIR NET December Answer Key 2025 Link 

CSIR NET दिसंबर 2025 सेशन की आंसर की का डाउनलोड लिंक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जारी करेगी। आंसर की से उम्मीदवार रिजल्ट से पहले अपने अनुमानित अंक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर होते हैं। आंसर की जारी होते ही उम्मीदवारों के लिए नीचे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

