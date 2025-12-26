UGC NET Admit Card 2025
MP Board Date Sheet 2026: MPBSE मध्य प्रदेश बोर्ड ने 5वीं - 8वीं की डेट शीट की जारी, 20 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम; देखें पूरा शेड्यूल

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 26, 2025, 18:05 IST

MPBSE ने आज, यानी 26 दिसंबर 2025 को कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं के एग्जाम 20 फरवरी 2026 से शुरू होंगें। पूरा कार्यक्रम के लिए आगे पढ़े।

MP Board Class 5th and 8th Board Exam 2026 date sheet
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) और राज्य शिक्षा केंद्र (RSK MP) ने आज यानी 26 दिसंबर 2025 को शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 5वीं और 8वीं के फाइनल बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। छात्र डेट शीट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, दोनों कक्षाओं के एग्जाम 20 फरवरी 2026 से एक ही शिफ्ट में, यानी दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी। 

MP Board Exam 2026: MPBSE बोर्ड की इंपोर्टेंट जानकारी 

छात्र बोर्ड एग्जाम से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें। 

इवेंट  डिटेल्स 
बोर्ड का नाम मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (MPBSE) / RSK MP
कक्षा 5वीं और 8वीं
एग्जाम शुरू होने की डेट 20 फरवरी 2026
एग्जाम मोड ऑफ लाइन (पेन और पेपर)
शिफ्ट  दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक
ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in / rskmp.in

5वीं फाइनल एग्जाम की डेट शीट 2026

कक्षा 5वीं के एग्जाम 20 फरवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगें। 

डेट  डे सब्जेक्ट 
20 फरवरी 2026 शुक्रवार हिंदी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी) अंग्रेजी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)उर्दूमराठी
21 फरवरी 2026 शनिवार अंक शास्त्रसंस्कृत (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)
23 फरवरी 2026 सोमवार हिंदी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)अंग्रेजी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)
25 फरवरी 2026 बुधवार पर्यावरण अध्ययन
26 फरवरी 2026 गुरुवार सामाजिक विज्ञान (संस्कृत/क्षेत्रीय भाषा)हिंदी/उर्दू/पंजाबीसंस्कृत (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)

8वीं फाइनल एग्जाम की डेट शीट 2026

कक्षा 8वीं के एग्जाम 20 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगें। 

डेट  डे सब्जेक्ट 
20 फरवरी 2026 शुक्रवार पहली भाषा (संस्कृत/क्षेत्रीय भाषा)हिंदी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)अंग्रेजी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)Marathi (SCERT, NCERT)
21 फरवरी 2026 शनिवार दूसरी भाषा (संस्कृत/क्षेत्रीय भाषा)संस्कृत (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)हिंदी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)अंग्रेजी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)
23 फरवरी 2026 सोमवार  तीसरी भाषा (अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषा)अंग्रेजी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)हिंदी/मराठी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)
25 फरवरी 2026 बुधवार अंक शास्त्र
26 फरवरी 2026 गुरुवार सामाजिक विज्ञान (संस्कृत/क्षेत्रीय भाषा)संस्कृत (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)हिंदी/मराठी (एससीईआरटी, एनसीईआरटी)
28 फरवरी 2026 शनिवार विज्ञान (एनसीईआरटी, एनसीईआरटी)

MP Board Date Sheet 2026: PDF डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?

  1. डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mbse.nic.in या rskmp.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'Important Notices' या 'Time Table' लिंक पर क्लिक करें।
  3. "Class 5th & 8th Annual Exam Time Table 2026" क्लास के अनुसार लिंक पर क्लिक करें।
  4. फिर, फाइल PDF को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें। 

