RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी हो गए हैं उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा का आयोजन 28 दिसम्बर को किया जाना है. इस भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों का इस परीक्षा को पास करना जरुरी है. लगभग 43,957 उम्मीदवार, जो पहले CBT 2 स्टेज में क्वालिफाई कर चुके हैं, इस राउंड में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं।

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025 Download Link

आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे.