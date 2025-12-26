UGC NET Admit Card 2025
RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे ने एनटीपीसी के सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.inसे या इस पेज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा का आयोजन  28 दिसम्बर को किया जाएगा.   

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी हो गए हैं उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं.  आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा का आयोजन 28 दिसम्बर को किया जाना है. इस भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों का इस परीक्षा को पास करना जरुरी है. लगभग 43,957 उम्मीदवार, जो पहले CBT 2 स्टेज में क्वालिफाई कर चुके हैं, इस राउंड में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं।   

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025 Download Link

आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे.      

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025 Download Link

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें ?

  • RRB की ऑफिसियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन पर जाएं।

  • RRB NTPC CBAT एडमिट कार्ड 2025 के लिंक पर क्लिक करें।

  • लॉग इन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

  • सबमिट बटन पर क्लिक करें, अब स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन होगा  

  • एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड करें 

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025 डिटेल्स 

  • उम्मीदवार का नाम 

  • परीक्षा का नाम 

  • परीक्षा का समय 

  • रोल नंबर 

  • उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर 

  • परीक्षा केंद्र का नाम 

  • परीक्षा शहर की सूची 

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

