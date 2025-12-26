RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी हो गए हैं उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा का आयोजन 28 दिसम्बर को किया जाना है. इस भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों का इस परीक्षा को पास करना जरुरी है. लगभग 43,957 उम्मीदवार, जो पहले CBT 2 स्टेज में क्वालिफाई कर चुके हैं, इस राउंड में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं।
RRB NTPC CBAT Admit Card 2025 Download Link
आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे.
RRB NTPC CBAT Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें ?
RRB की ऑफिसियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन पर जाएं।
RRB NTPC CBAT एडमिट कार्ड 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
लॉग इन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।
सबमिट बटन पर क्लिक करें, अब स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन होगा
एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड करें
RRB NTPC CBAT Admit Card 2025 डिटेल्स
उम्मीदवार का नाम
परीक्षा का नाम
परीक्षा का समय
रोल नंबर
उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर
परीक्षा केंद्र का नाम
परीक्षा शहर की सूची
