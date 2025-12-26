UGC NET Admit Card 2025
KVS NVS Exam City Slip 2025 Link [OUT]: केवीएस एनवीएस Teaching & Non-Teaching इंटिमेशन स्लिप जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Dec 26, 2025, 17:43 IST

KVS NVS City Intimation Slip 2025 OUT: केवीएस एनवीएस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 आज, 26 दिसंबर 2025 को CBSE के आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अब 10 और 11 जनवरी 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए अपना आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं। टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। KVS NVS सिटी स्लिप डाउनलोड का डायरेक्ट लिंक लेख में उपलब्ध है।

KVS NVS City Intimation Slip 2025 OUT: केवीएस एनवीएस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप आज, 26 दिसंबर 2025 को उन सभी उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है, जिन्होंने 15,762 KVS और NVS वैकेंसी के लिए आवेदन किया है। इस स्लिप में उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर और शिफ्ट की जानकारी दी गई है। स्लिप डाउनलोड करने का लिंक cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in पर उपलब्ध है। KVS और NVS के Teaching और Non-Teaching पदों की परीक्षा 11 और 12 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपनी एग्जाम डेट, शिफ्ट टाइम और परीक्षा शहर जानने के लिए सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

KVS NVS Exam City Slip 2025 Download Link 

CBSE ने KVS NVS परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 का डाउनलोड लिंक आधिकारिक रूप से एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपनी एग्जाम सिटी स्लिप CBSE के रिक्रूटमेंट पोर्टल examinationservices.nic.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से अपनी केवीएस एनवीएस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

KVS NVS Exam City Slip 2025 Link

यहां क्लिक करें

KVS NVS Exam City Slip 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपनी KVS NVS सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

  • ऑफिशियल पोर्टल- examinationservices.nic.in पर जाएं:  

  • होमपेज पर “Direct Recruitment Drive 2025” या “Exam City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करें।

  • अपनी कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन/एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि (DOB) और कैप्चा/सिक्योरिटी कोड डालें।

  • स्क्रीन पर स्लिप देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें।

  • स्लिप में नाम, एग्जाम शहर/राज्य, तारीख, शिफ्ट और अप्लाई किए गए पोस्ट की जानकारी वेरिफाई करें और PDF डाउनलोड करें।

  • प्रिंटआउट लें और एक डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।

 KVS NVS एग्जाम सिटी स्लिप 2025 पर बताई गई डिटेल्स

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि KVS NVS टीचिंग और नॉन-टीचिंग एग्जाम सिटी स्लिप आधिकारिक एडमिट कार्ड नहीं है और इसे परीक्षा के दिन मान्य नहीं माना जाएगा। केवीएस एनवीएस एग्जाम सूचना स्लिप पर निम्नलिखित जानकारी दी होगी:

  • उम्मीदवार का नाम

  • आवंटित एग्जाम शहर और राज्य

  • निर्धारित एग्जाम की तारीख

  • एग्जाम शिफ्ट का समय (सुबह/दोपहर)

  • रिपोर्टिंग का समय

