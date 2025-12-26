KVS NVS Exam City Slip 2025 Link [OUT]: केवीएस एनवीएस Teaching & Non-Teaching इंटिमेशन स्लिप जारी, ये रहा Direct Link

KVS NVS City Intimation Slip 2025 OUT: केवीएस एनवीएस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप आज, 26 दिसंबर 2025 को उन सभी उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है, जिन्होंने 15,762 KVS और NVS वैकेंसी के लिए आवेदन किया है। इस स्लिप में उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर और शिफ्ट की जानकारी दी गई है। स्लिप डाउनलोड करने का लिंक cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in पर उपलब्ध है। KVS और NVS के Teaching और Non-Teaching पदों की परीक्षा 11 और 12 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपनी एग्जाम डेट, शिफ्ट टाइम और परीक्षा शहर जानने के लिए सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

KVS NVS Exam City Slip 2025 Download Link

CBSE ने KVS NVS परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 का डाउनलोड लिंक आधिकारिक रूप से एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपनी एग्जाम सिटी स्लिप CBSE के रिक्रूटमेंट पोर्टल examinationservices.nic.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से अपनी केवीएस एनवीएस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।