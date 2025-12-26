CAT Result 2025 OUT, Link to Check
Bihar ANM Answer Key 2025: डाउनलोड करें बिहार एएनएम उत्तर कुंजी PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 26, 2025, 10:15 IST

Bihar ANM Answer Key 2025: 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार ANM आंसर की 2025 का PDF लिंक और आपत्ति दर्ज करने से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध है।

Bihar ANM Answer Key 2025 Download Kare
Bihar ANM Answer Key 2025: बिहार ANM भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आज 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बिहार ANM आंसर की 2025 की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो उम्मीदवार 28 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बिहार ANM आंसर की का डायरेक्ट लिंक और आपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे लेख में उपलब्ध है।

Bihar ANM Answer Key 2025 Download Link

बिहार एएनएम उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने का लिंक 26 दिसंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे से एक्टिव होगा और 28 दिसंबर 2025 को रात 11:55 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवार इस समय के अंदर लॉग-इन करके अपनी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की की मदद से वे अपने अंकों का अनुमान भी लगा सकते हैं।

Bihar ANM Answer Key 2025 Login Link

यहां क्लिक करें

बिहार एएनएम आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें?

बिहार ANM आंसर की 2025 डाउनलोड करने का आसान तरीका यहां देख सकते हैं।

  • सबसे पहले बिहार ANM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • होम पेज पर Advertisement सेक्शन में जाएं।

  • Answer Key Login Link पर क्लिक करें।

  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके लॉग-इन करें।

  • लॉग-इन करने के बाद Answer Key / Response Sheet का विकल्प दिखाई देगा।

  • उस पर क्लिक करके Bihar ANM Answer Key 2025 PDF डाउनलोड करें और अपने जवाब मिलाएं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

