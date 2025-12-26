Bihar ANM Answer Key 2025: डाउनलोड करें बिहार एएनएम उत्तर कुंजी PDF

Bihar ANM Answer Key 2025: बिहार ANM भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आज 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बिहार ANM आंसर की 2025 की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो उम्मीदवार 28 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बिहार ANM आंसर की का डायरेक्ट लिंक और आपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे लेख में उपलब्ध है।

Bihar ANM Answer Key 2025 Download Link

बिहार एएनएम उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने का लिंक 26 दिसंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे से एक्टिव होगा और 28 दिसंबर 2025 को रात 11:55 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवार इस समय के अंदर लॉग-इन करके अपनी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की की मदद से वे अपने अंकों का अनुमान भी लगा सकते हैं।