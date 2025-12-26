UGC NET Admit Card 2025
Bihar DElEd 2026: BSEB ने रजिस्ट्रेशन डेट्स बढ़ाई आगे, अब 9 जनवरी तक करें रजिस्टर; देखें लेटेस्टस अपडेट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 26, 2025, 16:51 IST

BSEB DElEd 2026 Registration Dates: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने छात्रों के लिए D.El.Ed Joint Entrance Examination 2026 की लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट को बढ़ा कर 9 जनवरी 2026 कर दी है। अब सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट bsebdeled.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 24 दिसंबर 2025 थी। 

छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक से अपना-अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले छात्रों को आवश्यक डिटेल्स फीस करनी होगी। साथ ही, छात्रों को कैटेगरी के अनुसार फीस का भी भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

BSEB DElEd 2026 Registration - यहां क्लिक करें

BSEB DElEd 2026: नया शेड्यूल और डेट्स 

बिहार बोर्ड ने साल 2026-2028 के लिए पूरा रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी छात्र जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। 

इवेंट डेट्स 
रजिस्ट्रेशन की नई लास्ट डेट  9 जनवरी 2026
रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 9 जनवरी 2026
एडमिट कार्ड जारी होने की डेट 10 जनवरी 2026
एंट्रेंस एग्जाम की अवधि 19 जनवरी से 18 फरवरी 2026
आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने की डेट 26 फरवरी से 1 मार्च 2026
रिजल्ट  मार्च एक्सपेक्टेड 

BSEB DElEd 2026 रजिस्ट्रेशन फीस 

छात्र BSEB DElEd 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए फीस को ऑनलाइन जमा करें। आइए जानते हैं कौन-सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस निर्धारित की गई है। 

कैटेगरी  फीस 
सामान्य / OBC / EWS / BC ₹960
SC / ST / दिव्यांग ₹760

BSEB DElEd 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के स्टेप्स 

छात्र BSEB DElEd 2026 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद लिंक से रजिस्टर करें। आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन करने के स्टेप्स। 

  1. BSEB DElEd 2026 में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bsebdeled.com पर जाएं।
  2. 'Register for New Candidate' पर क्लिक करें।
  3. फिर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  4. फिर, एप्लीकेशन फॉर्म फील करें। 
  5. उसके बाद, कैटेगरी वाइज ऑनलाइन फीस का भुगतान करें। 
  6. फिर, फॉर्म को सबमिट कर दें।

यहां भी पढ़े: NEET PG Counselling 2025: राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, mcc.nic.in पर ऐसे करें अप्लाई 

यहां भी पढ़े: NEET PG Counselling 2025: राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, mcc.nic.in पर ऐसे करें अप्लाई 

