NEET PG Counselling 2025: राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, mcc.nic.in पर ऐसे करें अप्लाई

मेडिकल पोस्ट-ग्रेजुएट (MD/MS/DNB) कोर्स में एडमिशन ले रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज, 26 दिसंबर 2025 से NEET PG काउंसलिंग 2025 के 3 राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी छात्र 3 राउंड की काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 2 जनवरी 2026 है।

NEET PG Round 3 Counselling: NEET PG काउंसलिंग की इंपोर्टेंट डिटेल्स

NEET PG काउंसलिंग 2025 की मुख्य जानकारी जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।

इवेंट इंपोर्टेंट डेट्स रजिस्ट्रेशन और फीस 26 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 (दोपहर 12 बजे तक) चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 27 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 3 जनवरी से 4 जनवरी 2026 रिजल्ट की घोषणा 5 जनवरी 2026 कॉलेज में रिपोर्टिंग 6 जनवरी से 13 जनवरी 2026

DIRECT LINK - MCC NEET PG Counselling 2025 Login