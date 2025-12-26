NEET PG Counselling 2025: राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, mcc.nic.in पर ऐसे करें अप्लाई

मेडिकल पोस्ट-ग्रेजुएट (MD/MS/DNB) कोर्स में एडमिशन ले रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज, 26 दिसंबर 2025 से NEET PG काउंसलिंग 2025 के 3 राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी छात्र 3 राउंड की काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 2 जनवरी 2026 है।
NEET PG Round 3 Counselling: NEET PG काउंसलिंग की इंपोर्टेंट डिटेल्स
NEET PG काउंसलिंग 2025 की मुख्य जानकारी जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
|इवेंट
|इंपोर्टेंट डेट्स
|रजिस्ट्रेशन और फीस
|26 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 (दोपहर 12 बजे तक)
|चॉइस फिलिंग और लॉकिंग
|27 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026
|सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया
|3 जनवरी से 4 जनवरी 2026
|रिजल्ट की घोषणा
|5 जनवरी 2026
|कॉलेज में रिपोर्टिंग
|6 जनवरी से 13 जनवरी 2026
DIRECT LINK - MCC NEET PG Counselling 2025 Login
रजिस्ट्रेशन के लिए इंपोर्टेंट दस्तावेज
NEET PG काउंसलिंग 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरी है।
- NEET PG 2025 एडमिट कार्ड और स्कोरकार्ड
- MBBS डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट
- इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र
- MCI या स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
- जाति प्रमाण पत्र
NEET PG काउंसलिंग 2025 के तीसरे दौर के लिए स्टेप-बाय-स्टेप करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सभी छात्र राउंड 3 रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले mcc.nic.in पर लॉग ऑन करें।
- होमपेज पर 'PG Medical Counselling' सेक्शन पर क्लिक करें।
- 'Candidate Activity Board' के तहत 'New Registration 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- अपना NEET PG रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड फील करें।
- अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अपनी कैटेगरी के अनुसार काउंसलिंग फीस का भुगतान ऑनलाइन करें।
- फीस जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट ले लें।
