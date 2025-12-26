UGC NET Admit Card 2025
Focus
Quick Links
News

NEET PG Counselling 2025: राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, mcc.nic.in पर ऐसे करें अप्लाई

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 26, 2025, 15:32 IST

MCC ने आज, 26 दिसंबर 2025 से mcc.nic.in पर NEET PG काउंसलिंग 2025 के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 है।

Add as a preferred source on Google
Join us
NEET PG Counselling 2025 Round 3 Registration today
NEET PG Counselling 2025 Round 3 Registration today
Register for Result Updates

मेडिकल पोस्ट-ग्रेजुएट (MD/MS/DNB) कोर्स में एडमिशन ले रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज, 26 दिसंबर 2025 से NEET PG काउंसलिंग 2025 के 3 राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी छात्र 3 राउंड की काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 2 जनवरी 2026 है। 

NEET PG Round 3 Counselling: NEET PG काउंसलिंग की इंपोर्टेंट डिटेल्स 

NEET PG काउंसलिंग 2025 की मुख्य जानकारी जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट  इंपोर्टेंट डेट्स 
रजिस्ट्रेशन और फीस  26 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 (दोपहर 12 बजे तक)
चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 27 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026
सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 3 जनवरी से 4 जनवरी 2026
रिजल्ट की घोषणा 5 जनवरी 2026
कॉलेज में रिपोर्टिंग 6 जनवरी से 13 जनवरी 2026

DIRECT LINK - MCC NEET PG Counselling 2025 Login

रजिस्ट्रेशन के लिए इंपोर्टेंट दस्तावेज 

NEET PG काउंसलिंग 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरी है। 

  1. NEET PG 2025 एडमिट कार्ड और स्कोरकार्ड
  2. MBBS डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट
  3. इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र 
  4. MCI या स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  5. पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
  6. जाति प्रमाण पत्र 

NEET PG काउंसलिंग 2025 के तीसरे दौर के लिए स्टेप-बाय-स्टेप करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

सभी छात्र राउंड 3 रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। 

  1. सबसे पहले mcc.nic.in पर लॉग ऑन करें।
  2. होमपेज पर 'PG Medical Counselling' सेक्शन पर क्लिक करें। 
  3. 'Candidate Activity Board' के तहत 'New Registration 2025' लिंक पर क्लिक करें।
  4. अपना NEET PG रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड फील करें।
  5. अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. अपनी कैटेगरी के अनुसार काउंसलिंग फीस का भुगतान ऑनलाइन करें।
  7. फीस जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट ले लें।

यहां भी पढ़े: Pariksha Pe Charcha Registration: PM मोदी के कार्यक्रम “परीक्षा पे चर्चा 2026” का बढ़ा क्रेज, 2.5 करोड़ के करीब पहुंचा Registration

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News