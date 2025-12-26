Pariksha Pe Charcha Registration: PM मोदी के कार्यक्रम “परीक्षा पे चर्चा 2026” का बढ़ा क्रेज, 2.5 करोड़ के करीब पहुंचा Registration

साल 2026 के बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे है। देश भर के छात्रों, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC 2026) को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार, PPC 2026 कार्यक्रम में अब तक 2,53,78,966 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के मन से एग्जाम का डर निकालने और उन्हें 'एग्जाम वॉरियर' बनाना है।

PPC 2026: रजिस्ट्रेशन के चौंकाने वाले आंकड़े

इस साल 'परीक्षा पे चर्चा' के नौवें संस्करण ने पुराने सभी रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल नंबरों के अनुसार, छात्रों के साथ-साथ टीचर्स और पेरेंट्स की भागीदारी में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन नंबरों को देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।