Pariksha Pe Charcha Registration: PM मोदी के कार्यक्रम “परीक्षा पे चर्चा 2026” का बढ़ा क्रेज, 2.5 करोड़ के करीब पहुंचा Registration

साल 2026 के बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे है। देश भर के छात्रों, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC 2026) को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार, PPC 2026 कार्यक्रम में अब तक 2,53,78,966 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के मन से एग्जाम का डर निकालने और उन्हें 'एग्जाम वॉरियर' बनाना है।
PPC 2026: रजिस्ट्रेशन के चौंकाने वाले आंकड़े
इस साल 'परीक्षा पे चर्चा' के नौवें संस्करण ने पुराने सभी रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल नंबरों के अनुसार, छात्रों के साथ-साथ टीचर्स और पेरेंट्स की भागीदारी में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन नंबरों को देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
|कैटेगरी
|रजिस्ट्रेशन के नंबर
|कुल रजिस्ट्रेशन
|2,53,78,966
|स्टूडेंट्स
|2,36,72,449
|टीचर्स
|14,26,020
|पेरेंट्स
|2,80,497
'परीक्षा पे चर्चा 2026' क्यों खास है?
'परीक्षा पे चर्चा 2026' का कार्यक्रम केवल एक बात-चीत का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'एग्जाम वॉरियर्स' की पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आने वाले बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम से पहले छात्रों को एग्जाम के तनाव को कम करने और एक संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस साल के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं।
- तनाव प्रबंधन: एग्जाम के दौरान होने वाली घबराहट और एंग्जायटी को कैसे दूर करें।
- टाइम मैनेजमेंट: पढ़ाई और आराम के बीच सही संतुलन बनाने के टिप्स।
- पेरेंट्स का रोल: बच्चों पर माक्स का दबाव डालने के बजाय उनका कॉनफिडेंस कैसे बढ़ाएं।
PPC 2026 Registration Details: PPC 2026 की इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स
PPC 2026 कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप MyGov पोर्टल के माध्यम से इस सुनहरे अवसर का हिस्सा बन सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 1 दिसंबर 2025
- रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट: 11 जनवरी 2026
- मुख्य कार्यक्रम (एक्सपेक्टेड): जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में
- ऑफिशियल वेबसाइट: innovateindia.mygov.in
Pariksha Pe Charcha 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
PPC 2026 में रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in/ppc-2026 पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए 'Participate Now' बटन पर क्लिक करें।
- अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें।
- मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉग इन/रजिस्टर करें।
- अपनी कैटेगरी से संबंधित ऑनलाइन MCQ क्विज पूरा करें।
- सभी जरूरी डिटेल्स भरकर PPC 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करें।
