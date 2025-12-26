UP School Closed: यूपी के स्कूलों में 5वीं तक की छुट्टियां, 29 को खुलेंगे स्कूल

उत्तर प्रदेश में अत्यधिक ठंड और ठंडी हवाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए DM ने निर्देश दिया कि कक्षा प्री-प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टियों दी जाए। यह छुट्टियां 26 दिसंबर 2025 से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगी। DM के आदेश के अनुसार, 5वीं तक के स्कूल अब 29 दिसंबर को खुलेंगे।

UP School Closed: स्कूलों में छुट्टियों को लेकर जानकारी

टीचर्स और पेरेंट्स स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जानकारी लेने के लिए नीचे दी गई

इवेंट डिटेल्स कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 5 तक छुट्टी का कारण बढ़ती ठंड और घना कोहरे के कारण स्कूल खुलने की डेट 29 दिसंबर, 2025 लागू स्कूल सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल

ठंडी हवा और कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत

पिछले कुछ दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। सुबह के समय कोहरे के कारण देखने मे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सभी दिक्कतों के कारण DM ने सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया।