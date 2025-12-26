UGC NET Admit Card 2025
Focus
Quick Links
News

UP School Closed: यूपी के स्कूलों में 5वीं तक की छुट्टियां, 29 को खुलेंगे स्कूल

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 26, 2025, 12:28 IST

UP School Closed: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और ठंडी हवाओं को देखते हुए प्रशासन ने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के कई जिलों में कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP School Holiday up to 5th Class due to Cold Weather
UP School Holiday up to 5th Class due to Cold Weather
Register for Result Updates

उत्तर प्रदेश में अत्यधिक ठंड और ठंडी हवाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए DM ने निर्देश दिया कि कक्षा प्री-प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टियों दी जाए। यह छुट्टियां 26 दिसंबर 2025 से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगी। DM के आदेश के अनुसार, 5वीं तक के स्कूल अब 29 दिसंबर को खुलेंगे।

UP School Closed: स्कूलों में छुट्टियों को लेकर जानकारी 

टीचर्स और पेरेंट्स स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जानकारी लेने के लिए नीचे दी गई 

इवेंट  डिटेल्स 
कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 5 तक
छुट्टी का कारण बढ़ती ठंड और घना कोहरे के कारण 
स्कूल खुलने की डेट  29 दिसंबर, 2025
लागू स्कूल सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल

ठंडी हवा और कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत

पिछले कुछ दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। सुबह के समय कोहरे के कारण देखने मे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सभी दिक्कतों के कारण DM ने सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया। 

किन जिलों में विशेष सतर्कता है? 

DM द्वारा ये आदेश मुख्य रूप से 5वीं तक के लिए है, परंतु, कुछ जिलों में जैसे जौनपुर, मैनपुरी, और वाराणसी ठंड की गंभीरता को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। साथ ही, कुछ कक्षाओं के लिए छुट्टियां भी घोषित की गई हैं।

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News