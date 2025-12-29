Bihar Police SI Admit Card 2025: बिहार पुलिस एसआई परीक्षा के एडमिट कार्ड कल होंगे जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

Bihar Police SI Admit Card 2025: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) कल यानी 30 दिसम्बर 2025 को एसआई परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है, ये एडमिट कार्ड बीपीएसएससी की ऑफिसियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जारी होंगे उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी से 21 जनवरी तक किया जाना है. उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, एग्जाम सेंटर जैसी महत्वपूर्ण डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

