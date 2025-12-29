Bihar Police SI Admit Card 2025: बिहार पुलिस एसआई परीक्षा के एडमिट कार्ड कल होंगे जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

Bihar Police SI Admit Card 2025: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) कल यानी 30 दिसम्बर 2025 को एसआई परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है, ये एडमिट कार्ड बीपीएसएससी की ऑफिसियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जारी होंगे उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी से 21 जनवरी तक किया जाना है. उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, एग्जाम सेंटर जैसी महत्वपूर्ण डिटेल्स चेक कर सकते हैं.
Bihar Police SI Admit Card 2025
बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के एडमिट कार्ड 30 दिसम्बर को जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपने लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को अपनी डिटेल्स जैसे अपना नाम, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, एग्जाम सेंटर की डिटेल्स चेक करनी होगी. उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
Bihar Police SI Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक (लिंक 30 दिसम्बर को एक्टिव होगा)
Bihar Police SI Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें ?
- बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज़ कमीशन (BPSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpssc.bihar.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिखेगा, 'एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2025 के तहत सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए प्रीलिम्स लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें' पर क्लिक करें।
- संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद, स्क्रीन पर एक नया लॉगिन पेज दिखाई देगा।
- अब उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर के साथ जन्मतिथि डालनी होगी, और फिर स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालना होगा।
- सभी फ़ील्ड भरने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
- अब, बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखेगा।
- डाउनलोड बटन पर क्लिक करें, और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।
Bihar Police SI Admit Card 2025: एग्जाम पैटर्न
प्रिलिम्स परीक्षा में 200 अंकों का एक पेपर होगा, जिसमें कुल 100 सवाल होंगे और जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। सवाल जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। जो उम्मीदवार इस पेपर में 80% से कम अंक लाएंगे, वे मुख्य परीक्षा में सफल नहीं होंगे।
- प्रिलिम्स लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल-चॉइस सवाल होंगे।
- हर सवाल के 02 अंक होंगे।
- हर गलत जवाब के लिए 0.2 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।
- परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे (120 मिनट) है।
