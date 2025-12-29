Bihar School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

Bihar School Holiday List 2026: The Bihar Education Department has released the official holiday calendar for the academic year 2026–27 for government schools. As per the schedule, students will get a total of 75 holidays, including Sundays, throughout the year. This holiday list helps students and teachers plan their studies, exams, and family time in advance.
According to the calendar, summer vacation will be for 20 days, mainly during May and June 2026, giving students enough time to rest and enjoy their holidays. The longest break will be during Diwali to Chhath Puja, where students will get 10 continuous days off to celebrate festivals with family and friends. Overall, the holiday calendar is designed to balance studies and rest properly. Check this article to know the complete Bihar school holiday list 2026–27.
Bihar School Holiday List 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Makar Sankranti
|
14 January 2026
|
1
|
No
|
Wednesday
|
Vasant Panchami
|
23 January 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Republic Day
|
26 January 2026
|
1
|
No
|
Monday
|
Sant Ravidas Jayanti
|
01 February 2026
|
1
|
Yes
|
Sunday
|
Shab-e-Barat
|
04 February 2026
|
1
|
No
|
Wednesday
|
Mahashivratri
|
15 February 2026
|
1
|
Yes
|
Sunday
|
Holi
|
03–04 March 2026
|
2
|
No
|
Tuesday–Wednesday
|
Alvida Jumma (Ramzan)
|
13 March 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Eid-ul-Fitr
|
21 March 2026
|
1
|
No
|
Saturday
|
Bihar Diwas
|
22 March 2026
|
1
|
Yes
|
Sunday
|
Ram Navami
|
27 March 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Mahavir Jayanti
|
31 March 2026
|
1
|
No
|
Tuesday
|
Good Friday
|
03 April 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Dr. B. R. Ambedkar Jayanti
|
14 April 2026
|
1
|
No
|
Tuesday
|
Veer Kunwar Singh Jayanti
|
23 April 2026
|
1
|
No
|
Thursday
|
Janki Navami
|
25 April 2026
|
1
|
No
|
Saturday
|
May Day / Buddha Purnima
|
01 May 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Id-ul-Zuha (Bakrid)
|
28 May 2026
|
1
|
No
|
Thursday
|
Summer Vacation
|
01–20 June 2026
|
20
|
Yes (2)
|
Mon–Sat
|
Muharram
|
26 June 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Kabir Jayanti
|
29 June 2026
|
1
|
No
|
Monday
|
Independence Day
|
15 August 2026
|
1
|
No
|
Saturday
|
Raksha Bandhan
|
28 August 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Janmashtami
|
04 September 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Mahatma Gandhi Jayanti
|
02 October 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Durga Puja
|
17–21 October 2026
|
5
|
Yes (1)
|
Sat–Wed
|
Diwali / Chhath Puja
|
07–17 November 2026
|
10
|
Yes (2)
|
Sat–Tue
|
Guru Nanak Jayanti
|
24 November 2026
|
1
|
No
|
Tuesday
|
Winter Vacation
|
25–31 December 2026
|
7
|
Yes (1)
|
Fri–Thu
Bihar School Holiday in January 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Makar Sankranti
|
14 January 2026
|
1
|
No
|
Wednesday
|
Vasant Panchami
|
23 January 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Republic Day
|
26 January 2026
|
1
|
No
|
Monday
Bihar School Holiday in February 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Sant Ravidas Jayanti
|
01 February 2026
|
1
|
Yes
|
Sunday
|
Shab-e-Barat
|
04 February 2026
|
1
|
No
|
Wednesday
|
Mahashivratri
|
15 February 2026
|
1
|
Yes
|
Sunday
Bihar School Holiday in March 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Holi
|
03–04 March 2026
|
2
|
No
|
Tuesday–Wednesday
|
Alvida Jumma (Ramzan)
|
13 March 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Eid-ul-Fitr
|
21 March 2026
|
1
|
No
|
Saturday
|
Bihar Diwas
|
22 March 2026
|
1
|
Yes
|
Sunday
|
Ram Navami
|
27 March 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Mahavir Jayanti
|
31 March 2026
|
1
|
No
|
Tuesday
Bihar School Holiday in April 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Good Friday
|
03 April 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Dr. B. R. Ambedkar Jayanti
|
14 April 2026
|
1
|
No
|
Tuesday
|
Veer Kunwar Singh Jayanti
|
23 April 2026
|
1
|
No
|
Thursday
|
Janki Navami
|
25 April 2026
|
1
|
No
|
Saturday
Bihar School Holiday in May 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
May Day / Buddha Purnima
|
01 May 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Id-ul-Zuha (Bakrid)
|
28 May 2026
|
1
|
No
|
Thursday
Bihar School Holiday in June 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Summer Vacation
|
01–20 June 2026
|
20
|
Yes (2)
|
Monday–Saturday
|
Muharram
|
26 June 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Kabir Jayanti
|
29 June 2026
|
1
|
No
|
Monday
Bihar School Holiday in August 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Independence Day
|
15 August 2026
|
1
|
No
|
Saturday
|
Raksha Bandhan
|
28 August 2026
|
1
|
No
|
Friday
Bihar School Holiday in September 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Janmashtami
|
04 September 2026
|
1
|
No
|
Friday
Bihar School Holiday in October 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Mahatma Gandhi Jayanti
|
02 October 2026
|
1
|
No
|
Friday
|
Durga Puja
|
17–21 October 2026
|
5
|
Yes (1)
|
Saturday–Wednesday
Bihar School Holiday in November 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Diwali / Chhath Puja
|
07–17 November 2026
|
10
|
Yes (2)
|
Saturday–Tuesday
|
Guru Nanak Jayanti
|
24 November 2026
|
1
|
No
|
Tuesday
Bihar School Holiday in December 2026
|
Holiday Name
|
Date
|
Number of Holidays
|
Sunday Included
|
Day
|
Winter Vacation
|
25–31 December 2026
|
7
|
Yes (1)
|
Friday–Thursday
Bihar School Holiday List 2026 Download PDF
Check the link given below to download the Bihar School Holiday List 2026 PDF:
Bihar School Holiday List 2026
Bihar School Holiday List 2026–27 helps students, parents, and teachers plan studies and vacations in advance. With proper breaks and long festival holidays, the calendar ensures a healthy balance between learning and rest.
Also Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation