Bihar School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

By Aayesha Sharma
Dec 29, 2025, 16:30 IST

Bihar School Holiday Calendar 2026–27 includes 75 holidays with Sundays. Students will enjoy 20 days of summer vacation and a 10-day Diwali to Chhath Puja break. The schedule supports balanced learning and rest. Check this article for full details.

Bihar School Holiday List 2026
Bihar School Holiday List 2026

Bihar School Holiday List 2026: The Bihar Education Department has released the official holiday calendar for the academic year 2026–27 for government schools. As per the schedule, students will get a total of 75 holidays, including Sundays, throughout the year. This holiday list helps students and teachers plan their studies, exams, and family time in advance.

According to the calendar, summer vacation will be for 20 days, mainly during May and June 2026, giving students enough time to rest and enjoy their holidays. The longest break will be during Diwali to Chhath Puja, where students will get 10 continuous days off to celebrate festivals with family and friends. Overall, the holiday calendar is designed to balance studies and rest properly. Check this article to know the complete Bihar school holiday list 2026–27.

Bihar School Holiday List 2026

Holiday Name

Date

Number of Holidays

Sunday Included

Day

Makar Sankranti

14 January 2026

1

No

Wednesday

Vasant Panchami

23 January 2026

1

No

Friday

Republic Day

26 January 2026

1

No

Monday

Sant Ravidas Jayanti

01 February 2026

1

Yes

Sunday

Shab-e-Barat

04 February 2026

1

No

Wednesday

Mahashivratri

15 February 2026

1

Yes

Sunday

Holi

03–04 March 2026

2

No

Tuesday–Wednesday

Alvida Jumma (Ramzan)

13 March 2026

1

No

Friday

Eid-ul-Fitr

21 March 2026

1

No

Saturday

Bihar Diwas

22 March 2026

1

Yes

Sunday

Ram Navami

27 March 2026

1

No

Friday

Mahavir Jayanti

31 March 2026

1

No

Tuesday

Good Friday

03 April 2026

1

No

Friday

Dr. B. R. Ambedkar Jayanti

14 April 2026

1

No

Tuesday

Veer Kunwar Singh Jayanti

23 April 2026

1

No

Thursday

Janki Navami

25 April 2026

1

No

Saturday

May Day / Buddha Purnima

01 May 2026

1

No

Friday

Id-ul-Zuha (Bakrid)

28 May 2026

1

No

Thursday

Summer Vacation

01–20 June 2026

20

Yes (2)

Mon–Sat

Muharram

26 June 2026

1

No

Friday

Kabir Jayanti

29 June 2026

1

No

Monday

Independence Day

15 August 2026

1

No

Saturday

Raksha Bandhan

28 August 2026

1

No

Friday

Janmashtami

04 September 2026

1

No

Friday

Mahatma Gandhi Jayanti

02 October 2026

1

No

Friday

Durga Puja

17–21 October 2026

5

Yes (1)

Sat–Wed

Diwali / Chhath Puja

07–17 November 2026

10

Yes (2)

Sat–Tue

Guru Nanak Jayanti

24 November 2026

1

No

Tuesday

Winter Vacation

25–31 December 2026

7

Yes (1)

Fri–Thu

Bihar School Holiday List 2026 Download PDF

Check the link given below to download the Bihar School Holiday List 2026 PDF:

Bihar School Holiday List 2026–27 helps students, parents, and teachers plan studies and vacations in advance. With proper breaks and long festival holidays, the calendar ensures a healthy balance between learning and rest.

Happy New Year Card Design 2026

Aayesha Sharma
Aayesha Sharma

Content Writer

Aayesha Sharma is a content writer at Jagran Josh, specializing in Education News. She holds a degree in Journalism and Mass Communication from the Institute of Management Studies, Ghaziabad. Passionate about creating impactful content, Aayesha enjoys reading and writing in her free time. For any quiery, you can reach her at aayesha.sharma@jagrannewmedia.com.

... Read More

