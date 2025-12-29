Bihar BSEB STET Result 2025: आज आ सकता हैं बिहार एसटीईटी का परिणाम, इस link से कर सकेंगे Download

Bihar BSEB STET Result 2025: बिहार बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन BSEB जल्द ही एसटीईटी का परिणाम जारी करने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिजल्ट आज जारी हो सकता है. हालाँकि बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से इस विषय में कोई जानकारी साझा नही की गई हैं. हालाँकि अधिकारियों ने संकेत दिया है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे लम्बे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने कोई फिक्स टाइम जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।
सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित किया गया था। इस टेस्ट में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए, जिससे यह इस साल की सबसे बड़ी राज्य-स्तरीय एलिजिबिलिटी परीक्षाओं में से एक बन गई।
Bihar BSEB STET Result 2025: हाईलाइट्स
|
परीक्षा का नाम
|
सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
|
बोर्ड का नाम
|
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड
|
परीक्षा की तारीख
|
14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025
|
रिजल्ट जारी होने की तारीख
|
किसी भी समय
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
https://www.bihar-stet.com/
Bihar BSEB STET Result 2025: कैसे चेक करें ?
-
ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।
-
होमपेज पर, STET रिजल्ट 2025 लिंक सर्च करें।
-
अब एक नया पेज एक नया पेज खुलेगा।
-
अपनी डिटेल्स दर्ज करें।
-
सबमिट बटन पर क्लिक करें।
-
बिहार STET रिजल्ट 2025 डाउनलोड करें।
