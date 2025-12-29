CGPSC Admit Card 2025
Bihar BSEB STET Result 2025: आज आ सकता हैं बिहार एसटीईटी का परिणाम, इस link से कर सकेंगे Download

By Sonal Mishra
Dec 29, 2025, 19:55 IST

Bihar BSEB STET Result 2025: बिहार एसटीईटी का परिणाम जल्द जारी होने वाला है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिजल्ट आज जारी हो सकता है. उम्मीदवार BSEB की ऑफिसियल वेबसाइट से अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं.   

Bihar BSEB STET Result 2025: बिहार बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन BSEB जल्द ही एसटीईटी का परिणाम जारी करने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिजल्ट आज जारी हो सकता है. हालाँकि बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से इस विषय में कोई जानकारी साझा नही की गई हैं. हालाँकि अधिकारियों ने संकेत दिया है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे लम्बे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने कोई फिक्स टाइम जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।

सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित किया गया था। इस टेस्ट में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए, जिससे यह इस साल की सबसे बड़ी राज्य-स्तरीय एलिजिबिलिटी परीक्षाओं में से एक बन गई।

Bihar BSEB STET Result 2025: हाईलाइट्स 

परीक्षा का नाम 

सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट

बोर्ड का नाम 

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड

परीक्षा की तारीख 

14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025

रिजल्ट जारी होने की तारीख 

किसी भी समय 

ऑफिसियल वेबसाइट 

https://www.bihar-stet.com/

Bihar BSEB STET Result 2025: कैसे चेक करें ?

  • ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।

  • होमपेज पर, STET रिजल्ट 2025 लिंक सर्च करें।

  • अब एक नया पेज एक नया पेज खुलेगा।

  • अपनी डिटेल्स दर्ज करें।

  • सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  • बिहार STET रिजल्ट 2025 डाउनलोड करें।



     


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

