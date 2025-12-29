CGPSC Admit Card 2025
Focus
Quick Links

BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: स्थगित हुई बीपीएससी एईडीओ भर्ती परीक्षा, ट्वीट देखें

By Priyanka Pal
Dec 29, 2025, 21:25 IST

BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: बीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली 16 जनवरी, 2026 की परीक्षा हुई स्थगित। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रारूप में तीन चरणों में आयोजित होने वाली थी। बीपीएससी की ओर से जारी किया गया ट्वीट देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
BPSC AEDO Exam 2025 Postponed
BPSC AEDO Exam 2025 Postponed

BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) 2025 की लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगी परीक्षा, जो 10 जनवरी से आयोजित होने वाली थी, जो स्थगित कर दी गई है। इस वर्ष एईडीओ भर्ती अभियान के लिए 935 पदों के लिए 9.7 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जो आयोग के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक आवेदन हैं।

BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: बीपीएससी का ट्वीट 

बीपीएससी की ओर से जारी ट्वीट के अनुसार, आयोग ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित कर दी गई है और नई तिथियां जल्द ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया ट्वीट देखें:

BPSC AEDO Exam 2025

BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: महत्वपूर्ण विवरण

एईडीओ पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम पांच दिनों के दौरान उसे औसतन 75,000 से 85,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

पद का नाम

सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO

पदों की संख्या 

935 

परीक्षा तिथि 

10 जनवरी, 2026 स्थगित

प्राप्त आवेदकों की संख्या

9.7 लाख

ऑफिशियल वेबसाइट 

bpsc.bihar.gov.in 

BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: परीक्षा स्थगित 

बीपीएससी की ओर से एईडीओ की ये परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जानी थी। जिसमें प्रत्येक चरण में उम्मीदवार के सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और सामान्य योग्यता के ज्ञान का परीक्षण किया जाना था। उम्मीदवारों का चयन लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तीन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, प्रत्येक परीक्षा दो घंटे की होगी और प्रत्येक परीक्षा 100 अंकों की होगी।





Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News