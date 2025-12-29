BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: स्थगित हुई बीपीएससी एईडीओ भर्ती परीक्षा, ट्वीट देखें

BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) 2025 की लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगी परीक्षा, जो 10 जनवरी से आयोजित होने वाली थी, जो स्थगित कर दी गई है। इस वर्ष एईडीओ भर्ती अभियान के लिए 935 पदों के लिए 9.7 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जो आयोग के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक आवेदन हैं।

BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: बीपीएससी का ट्वीट

बीपीएससी की ओर से जारी ट्वीट के अनुसार, आयोग ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित कर दी गई है और नई तिथियां जल्द ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया ट्वीट देखें:

BPSC AEDO Exam 2025 Postponed: महत्वपूर्ण विवरण

एईडीओ पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम पांच दिनों के दौरान उसे औसतन 75,000 से 85,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें: