NCERT Recruitment 2025-26: नॉन टीचिंग पदों पर नोटिफिकेशन जारी, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल देखें

NCERT Recruitment 2025 Notification: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की ओर से नॉन-टीचिंग पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके तहत क्लर्क, लेखाकार, इंजीनियर, टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और सहित 173 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, कौशल परीक्षण और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। NCERT Recruitment 2025 Notification PDF एनसीईआरटी भर्ती 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन तिथियों, श्रेणीवार रिक्तियों, चयन प्रक्रिया सहित महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: NCERT Recruitment 2025 Notification PDF यहां क्लिक करें

NCERT Vacancy 2025 Last Date : महत्वपूर्ण विवरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती अभियान के माध्यम से नॉन-टीचिंग पदों के कुल 173 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिससे जुड़े आवेदन की अंतिम तिथि सहित डिटेल उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) पद ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C विज्ञापन संख्या 01/2025 पदों की संख्या 173 आवेदन की तरीका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 27 दिसंबर, 2025 चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा

स्किल टेस्ट

इंटरव्यू नौकरी का स्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, नेल्लोर, शिलांग, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in NCERT Recruitment 2025: रिक्त पदों का विवरण

एनसीईआरटी भर्ती 2025-26 के तहत नॉन-टीचिंग पदों के लिए कुल 173 रिक्त पदों को भरा जाएगा। सभी पदों के लिए निकाले गए पदों की संख्या का विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं: समूह UR SC ST OBC-NCL EWS कुल पदों की संख्या ग्रुप A 67 12 16 35 08 138 ग्रुप B 13 01 02 08 02 26 ग्रुप C 06 01 - 01 01 08 कुल पदों की संख्या 86 14 18 44 11 173 NCERT Recruitment 2025 Eligibility Criteria: शैक्षणिक योग्यता संबंधित भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता पूरी करना आवश्यक है: शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में शैक्षणिक योग्यता या समकक्ष योग्यता। इच्छुक उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग - अलग तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखने की सलाह।