BPSC AEDO Admit Card 2025: बीपीएससी एईडीओ एडमिट कार्ड कब आएगा?, परीक्षा 10 जनवरी से

BPSC AEDO Admit Card 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) पद के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 935 पद भरे जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के लिए बीपीएससी AEDO एडमिट कार्ड 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि बिना इसके परीक्षा में प्रवेश संभव नहीं है।

BPSC AEDO एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी करेगा। लिखित परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड आमतौर पर परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी किया जाता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहें।