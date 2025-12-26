UGC NET Admit Card 2025
BPSC AEDO Admit Card 2025: बीपीएससी एईडीओ एडमिट कार्ड कब आएगा?, परीक्षा 10 जनवरी से

By Vijay Pratap Singh
Dec 26, 2025, 11:36 IST

BPSC AEDO Admit Card 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) पद की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। नोटिस के अनुसार लिखित परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि बीपीएससी एईडीओ एडमिट कार्ड 2025 कब जारी होगा और इसे कहां डाउनलोड किया जा सकता है, इसकी जानकारी नीचे लेख में दी गई है।

बीपीएससी एईडीओ एडमिट कार्ड 2025
BPSC AEDO Admit Card 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) पद के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 935 पद भरे जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के लिए बीपीएससी AEDO एडमिट कार्ड 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि बिना इसके परीक्षा में प्रवेश संभव नहीं है।

BPSC AEDO एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी करेगा। लिखित परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड आमतौर पर परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी किया जाता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहें।

BPSC AEDO परीक्षा तिथि 2025 Notice PDF

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने AEDO परीक्षा 2025-26 की तारीखें घोषित कर दी हैं। लिखित परीक्षा 10, 11, 12, 13, 15 और 16 जनवरी 2026 को बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पूरे शेड्यूल और शिफ्ट की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिस देखें।

BPSC AEDO एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकतो हैं।

  1. BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज पर “Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

  4. सर्च/सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा, इसे डाउनलोड करें।

  6. एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालें और परीक्षा केंद्र पर साथ रखें।

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

