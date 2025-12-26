SEBI Grade A Admit Card 2025: सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड कब आएगा?, यहां मिलेगा फेज 1 कॉल लेटर लिंक

SEBI Grade A Admit Card 2025: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) जल्द ही सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। जो उम्मीदवार सेबी ग्रेड ए फेज 1 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना फेज 1 कॉल लेटर SEBI की आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID) ले जाना अनिवार्य है।
सेबी ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सेबी ग्रेड ए फेज 1 एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 10 से 12 दिन पहले जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार लॉगिन डिटेल्स की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें।
SEBI Grade A Phase 1 Admit Card कहां मिलेगा?
सेबी ग्रेड ए फेज 1 कॉल लेटर केवल ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।सेबी ग्रेड ए फेज 1 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक sebi.gov.in पर एक्टिव होगा। लिंक जारी होते ही उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस लेख में एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक अपडेट कर दिया जाएगा।
sebi.gov.in से कैसे डाउनलोड करें SEBI Grade A Admit Card 2025?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज को नीचे स्क्रॉल करें और “Career” सेक्शन पर क्लिक करें।
-
दिए गए लिंक “SEBI Officer Grade A (Assistant Manager) Recruitment 2025” पर क्लिक करें।
-
अब “Phase-1 Call Letter” लिंक पर क्लिक करें।
-
लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
-
कैप्चा कोड सही-सही भरें।
-
आपका SEBI Grade A Phase 1 Admit Card 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी
सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र का पता और जरूरी दिशा-निर्देश दिए होंगे। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है।
SEBI Grade A Prelims Exam Date 2025 क्या है?
SEBI ग्रेड A प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 10 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास हॉल टिकट के साथ फोटो पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation