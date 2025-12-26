SEBI Grade A Admit Card 2025: सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड कब आएगा?, यहां मिलेगा फेज 1 कॉल लेटर लिंक

SEBI Grade A Admit Card 2025: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) जल्द ही सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। जो उम्मीदवार सेबी ग्रेड ए फेज 1 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना फेज 1 कॉल लेटर SEBI की आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID) ले जाना अनिवार्य है।

सेबी ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सेबी ग्रेड ए फेज 1 एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 10 से 12 दिन पहले जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार लॉगिन डिटेल्स की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें।