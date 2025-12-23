क्रिसमस 2025 School Holiday: Christmas पर इन राज्यों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी

क्रिसमस 2025 के अवसर पर देश भर के विभिन्न राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर स्थिति अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। साल के इस अंतिम त्योहार के साथ ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिसके कारण कई राज्य सरकारों ने क्रिसमस की छुट्टी को लंबी शीतकालीन छुट्टियों (Winter Vacation) में बदल दिया है। जहां कुछ राज्यों में छात्र त्योहार के आनंद के साथ लंबी छुट्टियों का लुत्फ उठाएंगे, वहीं कुछ राज्यों में इस दिन को विशेष आयोजनों के रूप में मनाने की तैयारी की गई है।
दिसंबर का अंतिम सप्ताह छात्रों के लिए हमेशा से उत्साह भरा रहता है, क्योंकि यह न केवल क्रिसमस का त्योहार लाता है बल्कि नए साल के स्वागत की छुट्टियों की शुरुआत भी करता है। इस साल, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कोहरे और गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। हालांकि, राज्यों के अपने-अपने नियमों और स्थानीय त्योहारों के महत्व के आधार पर छुट्टियों की समय-सारणी में काफी अंतर देखा जा रहा है।
दिल्ली: क्रिसमस और रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे
देश की राजधानी दिल्ली में 25 दिसंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आधिकारिक अवकाश रहेगा। इसके अतिरिक्त, 24 दिसंबर को 'रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे' घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि स्कूल प्रबंधन यह स्वयं तय करेगा कि उस दिन कक्षाएं संचालित करनी हैं या नहीं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और ठंड को देखते हुए, दिल्ली के अधिकतर स्कूलों ने 25 दिसंबर से ही छोटी छुट्टियों या ऑनलाइन मोड का विकल्प चुनने का मन बनाया है।
उत्तर प्रदेश: अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर विशेष आयोजन
उत्तर प्रदेश में इस बार क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को स्कूल बंद नहीं रहेंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार, इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाएगी, जो उनके जन्म शताब्दी वर्ष का समापन भी है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूलों में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और योगदान पर आधारित विशेष कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है ताकि इस ऐतिहासिक अवसर को भव्य रूप से मनाया जा सके।
पंजाब: सबसे लंबी छुट्टियों का ऐलान
पंजाब सरकार ने इस साल क्रिसमस और नए साल को मिलाकर सबसे लंबी छुट्टियों का उपहार दिया है। राज्य में स्कूलों का अवकाश 22 दिसंबर से ही प्रभावी हो गया है। यहां छात्र लगभग 20 दिनों की लंबी छुट्टियों का आनंद लेंगे और स्कूल अब सीधे 10 जनवरी 2026 को खुलेंगे। यह निर्णय मुख्य रूप से सुबह के समय बढ़ने वाले घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए लिया गया है।
राजस्थान: 10 दिनों का शीतकालीन अवकाश
राजस्थान के छात्रों के लिए खुशबरी है क्योंकि वहां शिक्षा विभाग ने 10 दिनों के लंबे शीतकालीन अवकाश की आधिकारिक घोषणा कर दी है। प्रदेश में यह छुट्टियां 25 दिसंबर से शुरू होंगी और 4 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगी। इसके बाद सभी स्कूल वापस 5 जनवरी को नियमित रूप से खुलेंगे। यह अवकाश छात्रों को त्योहार मनाने और साथ ही सर्दी के प्रकोप से बचने में मदद करेगा।
हरियाणा: एक दिन की छुट्टी और आगामी योजना
हरियाणा में फिलहाल 25 दिसंबर को क्रिसमस के उपलक्ष्य में एक दिन की छुट्टी घोषित की गई है। 26 दिसंबर से राज्य के सभी स्कूल नियमित रूप से खुलेंगे। हालांकि, प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि जनवरी के पहले सप्ताह में ठंड बढ़ती है, तो अलग से विंटर वेकेशन की घोषणा की जा सकती है।
केरल और तेलंगाना: प्रबंधन के अनुसार छुट्टियां
दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए 24 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक स्कूलों में ब्रेक रहेगा। वहीं तेलंगाना में स्कूलों के प्रबंधन के आधार पर नियम अलग-अलग हैं। ईसाई मिशनरी स्कूलों में 23 से 27 दिसंबर तक 5 दिनों की छुट्टी रहेगी, जबकि सरकारी स्कूलों में फिलहाल केवल 25 दिसंबर को ही अवकाश रहने की उम्मीद है।
अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र के जिला प्रशासन द्वारा जारी अंतिम सर्कुलर और स्कूल के डिजिटल नोटिस बोर्ड को नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि मौसम की स्थिति को देखते हुए इन तारीखों में बदलाव की संभावना बनी रहती है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation