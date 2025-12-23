UP School Holiday 2025: यूपी के इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी, जानें DM के आदेश

उत्तर प्रदेश में पारा गिरने और शीतलहर के साथ घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। विजिबिलिटी कम होने और कड़ाके की ठंड के कारण छात्रों को स्कूल जाने में होने वाली असुविधा को देखते हुए विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों (DM) ने अवकाश के निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ के पास के क्षेत्रों से लेकर पूर्वांचल तक, ठंड का असर साफ देखा जा रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि छोटे बच्चों को इस जानलेवा ठंड से बचाया जा सके। लखनऊ में कड़ाके की सर्दी के चलते 6 जिलों में स्कूलों में 24 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है. वहीं, झांसी में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में. Check: क्रिसमस 2025 School Holiday: Christmas पर इन राज्यों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी वाराणसी: नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूल बंद वाराणसी (बनारस) में ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अनुराग श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी के निर्देश पर आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी बोर्ड के स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 23 और 24 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। यह आदेश सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर समान रूप से प्रभावी है।

फर्रुखाबाद: सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और सीबीएसई/आईसीएसई स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूलों में 22 और 23 दिसंबर को अवकाश रहेगा। अंबेडकरनगर: कक्षा 12 तक 3 दिन का अवकाश अंबेडकरनगर जिले में सर्दी में अचानक हुई बढ़ोतरी को देखते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के सभी बोर्ड (नर्सरी से कक्षा 12 तक) के स्कूलों में 22, 23 और 24 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए यह जिले का अब तक का सबसे बड़ा शैक्षणिक ब्रेक है। मिर्जापुर: शीतलहर के चलते शैक्षणिक कार्य स्थगित मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 23 और 24 दिसंबर को शैक्षणिक कार्य स्थगित कर दिए हैं। हालांकि, शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य (जैसे यू-डायस, अपार आईडी) निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

रायबरेली: कक्षा 8 तक के स्कूलों में राहत रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने ठंड और कोहरे की स्थिति का जायजा लेने के बाद प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके अंतर्गत परिषदीय स्कूल, केजीबीवी (KGBV) और सभी निजी स्कूल 22 और 23 दिसंबर को बंद रहेंगे। संभल: कक्षा 12 तक 24 दिसंबर तक छुट्टी संभल में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी बोर्ड के स्कूल, जो नर्सरी से 12वीं तक संचालित हैं, उन्हें 23 और 24 दिसंबर को बंद रखने का आदेश दिया गया है। कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। झांसी: स्कूलों के समय में परिवर्तन झांसी में प्रशासन ने फिलहाल छुट्टी के बजाय समय में बदलाव का रास्ता चुना है। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया है। अब झांसी में स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे, ताकि बच्चों को सुबह की भीषण ठंड से राहत मिल सके।