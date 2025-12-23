Bihar School Holiday 2025: बिहार में शीतलहर के कारण कब से कब तक हैं स्कूल बंद? यहां देखें

Bihar School Holiday 2025: दिसंबर 2025 में बिहार में कड़ी शीतलहर और बहुत गिरता तापमान होने की वजह से राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार और जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। खासकर छोटे बच्चों को सुबह की तेज सर्दी और ठंडी हवा से बचाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं तक के सभी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है।

बड़ी कक्षाओं (कक्षा 9-12) के लिए कुछ जिलों में स्कूल आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन केवल सुबह 10:00 बजे से दोपहर के बीच ही पढ़ाई की अनुमति दी गई है। ये सभी निर्णय शीतलहर और गिरते तापमान को ध्यान में रखकर लिए गए हैं, ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रहे और उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो।

Bihar Winter Vacation 2025: बिहार में शीतलहर के कारण स्कूल बंद

शीतलहर और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए बिहार के कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य छोटे बच्चों को कड़ाके की ठंड से सुरक्षित रखना है। नीचे दी गई टेबल में जिलेवार स्कूल बंद रहने की जानकारी और विशेष निर्देश दिए गए हैं।