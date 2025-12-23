Bihar School Holiday 2025: बिहार में शीतलहर के कारण कब से कब तक हैं स्कूल बंद? यहां देखें

Bihar School Holiday 2025: दिसंबर 2025 में बिहार में कड़ी शीतलहर और बहुत गिरता तापमान होने की वजह से राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार और जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। खासकर छोटे बच्चों को सुबह की तेज सर्दी और ठंडी हवा से बचाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं तक के सभी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है।
बड़ी कक्षाओं (कक्षा 9-12) के लिए कुछ जिलों में स्कूल आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन केवल सुबह 10:00 बजे से दोपहर के बीच ही पढ़ाई की अनुमति दी गई है। ये सभी निर्णय शीतलहर और गिरते तापमान को ध्यान में रखकर लिए गए हैं, ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रहे और उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो।
Bihar Winter Vacation 2025: बिहार में शीतलहर के कारण स्कूल बंद
शीतलहर और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए बिहार के कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य छोटे बच्चों को कड़ाके की ठंड से सुरक्षित रखना है। नीचे दी गई टेबल में जिलेवार स्कूल बंद रहने की जानकारी और विशेष निर्देश दिए गए हैं।
|
जिला / स्थान
|
कक्षाएँ बंद / निर्देश
|
अवकाश / तारीखें
|
विशेष निर्देश
|
पटना
|
कक्षा 8 तक + आंगनवाड़ी
|
26 दिसंबर तक
|
9-12: 10:00 से 3:00 तक पढ़ाई
|
लखीसराय
|
कक्षा 8, प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी
|
24 दिसंबर से 4 जनवरी तक
|
कक्षा 9 के ऊपर पढ़ाई जारी
|
सीतामढ़ी
|
सभी कक्षाएँ (प्राइवेट/सरकारी)
|
24 दिसंबर तक
|
बोर्ड/प्री-बोर्ड कक्षाएँ अनुमति
|
छपरा
|
कक्षा 10 तक
|
23 दिसंबर तक
|
नियमित कक्षाएँ बाद में
|
अररिया
|
कक्षा 5 तक + आंगनवाड़ी
|
24 दिसंबर तक
|
ठंड के कारण आदेश
|
गया (Gayaji)
|
कक्षा 5 तक + आंगनवाड़ी
|
24 दिसंबर तक
|
बच्चों की सुरक्षा के लिये
शीतलहर के दौरान प्रशासन की अपील: बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी
शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है:
-
बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर ही बाहर भेजें, खासकर सुबह और शाम के समय।
-
छोटे बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें, क्योंकि वे ठंड से जल्दी प्रभावित होते हैं।
-
शीतलहर के दौरान बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें।
-
सुबह के समय ठंडी हवा और कोहरे से बचाव करें।
-
स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
इन सावधानियों को अपनाकर ठंड के मौसम में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है।
बिहार में शीतलहर के कारण बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। प्रशासन ने स्वास्थ्य और मौसम की स्थिति के आधार पर पढ़ाई के समय में बदलाव भी किया है। माता-पिता और छात्र अधिकारियों द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस का पालन करें।
Also check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation