सावधान! मोबाइल पर आया RTO चालान असली और फर्जी ऐसे करें सही पहचान

देशभर में फर्जी RTO/E-Challan स्कैम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी SMS और WhatsApp के ज़रिये लोगों को नकली चालान नोटिस भेजकर ठगी कर रहे हैं। इन मैसेज में वाहन नंबर और चालान राशि लिखी होती है, जिससे लोग घबरा जाते हैं और दिए गए लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं, जिस कारण उनके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। यहाँ हम फर्जी RTO/E-Challan जैसे स्कैम के बारें में चर्चा करने जा रहे है.

Fake E-Challan Scam कैसे काम करता है?

ठग फर्जी SMS या WhatsApp मैसेज भेजते हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि आपके वाहन पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का चालान कटा है। मैसेज में एक लिंक दिया जाता है, जो देखने में सरकारी वेबसाइट जैसा लगता है। लेकिन असल में यह फिशिंग साइट या “RTO CHALLAN.apk” जैसी मालवेयर फाइल होती है, जिसे डाउनलोड करते ही फोन हैक हो जाता है।

फर्जी लिंक पर क्लिक करना क्यों है बेहद खतरनाक?

जैसे ही आप नकली लिंक या APK पर क्लिक करते हैं: