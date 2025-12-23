दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट कौन सा है और किस देश में है स्थित? जानें यहाँ

लगभग 15 साल पहले फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद बंद पड़े दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट (World’s Largest Nuclear Power Plant) काशिवाज़ाकी-कारीवा को दोबारा शुरू करने की दिशा में बड़ा फैसला हुआ है, जिस कारण से यह एकबार फिर से चर्चा में आ गया है। हाल ही में क्षेत्रीय विधानसभा की मंज़ूरी के साथ जापान ने परमाणु ऊर्जा की ओर वापसी का अंतिम और निर्णायक कदम उठा लिया।

कहां है काशिवाज़ाकी-कारीवा?

यह परमाणु संयंत्र टोक्यो से करीब 220 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम, जापान सागर के तट पर नीगाता प्रांत में स्थित है। इसे टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (TEPCO) संचालित करती है। 7,965 मेगावाट की नेट क्षमता के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजलीघर है।

क्यों बंद हुआ था फुकुशिमा के बाद?

साल 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी से फुकुशिमा दाइची संयंत्र तबाह हो गया था। इसके बाद सुरक्षा कारणों से जापान के 54 परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए थे, जिनमें काशिवाज़ाकी-कारीवा भी शामिल था, हालांकि यह संयंत्र उस आपदा से सीधे प्रभावित नहीं हुआ था।