Mudra Loan New Limit 2026: केंद्र सरकार ने "तरुण प्लस" कैटेगरी के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दी जाने वाली ऋण सीमा को दोगुना करके 10 लाख से 20 लाख रुपये कर है और एक नया "तरुण प्लस" वर्ग जोड़ा है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य "अनफंडेड" उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके विकास को सुनिश्चित करना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जुलाई 2024 के बजट भाषण में इस वृद्धि की घोषणा की थी. उन्होंने बताया था कि "तरुण" कैटेगरी में पहले से ऋण लेकर समय पर भुगतान करने वाले उद्यमियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा.

PMMY योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, ताकि गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमियों को बिना गारंटी के, आसानी से ऋण मिल सके.

PM Mudra Yojana: मुद्रा योजना का किसे मिलेगा लाभ और कौन से डाक्यूमेंट्स है जरुरी? देखें यहां