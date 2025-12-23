PM Mudra Yojana: मुद्रा योजना का किसे मिलेगा लाभ और कौन से डाक्यूमेंट्स है जरुरी? देखें यहां

Pradhan Mantri Mudra Yojana: केंद्र की मोदी सरकार ने लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आय सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 8 अप्रैल 2015 को लांच की थी. इसके तहत गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक के ऋण का प्राविधान किया गया है. इस योजना के तहत माध्यम वर्ग के उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है. यहां हम इस योजना के बारें में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे. बता दें कि केन्द्रीय बजट 2024-25 के तहत मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी मिलने वाले लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रूपये कर दी गयी है.
पीएमएमवाई के तहत सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई), बैंकों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई), सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन मुहैया कराया जाता है. बता दें की इस योजना से नवाचार और प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि देखी गयी है.
इस योजना के तहत, पिछले साल मार्च महीने तक 40.82 करोड़ ऋण खातों में लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे. जहां लगभग 68% खाते महिला उद्यमियों के हैं और 51% खाते एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणियों के उद्यमियों के हैं.
लोन के क्या है प्रकार:
मुद्रा योजना के तहत उद्यमियों को तीन प्रकार के लोन उपलब्ध कराये जाते है, जिसके तहत 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' कैटेगरी है.
|
लोन का प्रकार
|
कवर
|
शिशु
|
<50,000 रुपये
|
किशोर
|
50,000 से 5 लाख तक
|
तरूण
|
5 लाख से 20 लाख तक
इस योजना के कौन है पात्र:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए. यह ऋण मूल रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाता है. इससे जुड़े कुछ क्षेत्र की जानकारी नीचे दी गयी है-
- उत्पादन
- सेवा क्षेत्र
- प्रसंस्करण
- व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यवसाय ऋण
- कपड़ा उद्योग
- व्यापार
- भूमि परिवहन क्षेत्र
- या कोई अन्य क्षेत्र जिनकी क्रेडिट मांग ₹10 लाख से कम है.
योजना के लिए किससे करें संपर्क:
इस योजना के तहत ऋण का लाभ लेने के लिए आपको एमएफआई, बैंक या एनबीएफसी से संपर्क करना होगा, जहां से आप इस योजना से जुड़ी जानकारी हासिल कर इसका लाभ उठा सकते है. इस योजना के माध्यम से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का औपचारिक क्षेत्र में एकीकरण भी किया जा रहा है.योजना से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mudra.org.in/ पर भी विजिट कर सकते है.
योजना के कौन है पात्र:
इस योजना के तहत जो लोग भी आवेदन कर सकते है उसकी डिटेल्स नीचे दी गयी है-
- ऋण के लिए योग्य संस्थाएं
- व्यक्ति
- स्टार्टअप
- व्यवसाय मालिक
- उद्यमी
- एमएसएमई
- कारीगर
- दुकानदार या विक्रेता
- खुदरा विक्रेता
क्या है मुद्रा कार्ड:
मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करता है, जो मुद्रा ऋण खाते के लिए जारी किया जाता है. इस कार्ड के माध्यम से ऋणदाता मुद्रा कार्ड का उपयोग कई निकासी और क्रेडिट में कर सकता है. मुद्रा कार्ड मुद्रा लेनदेन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है साथ ही लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखता है.
मुद्रा कार्ड को देश भर में किसी भी एटीएम/माइक्रो ATM से नकदी निकालने और किसी भी 'प्वाइंट ऑफ सेल' मशीन के माध्यम से भुगतान करने के लिए संचालित किया जा सकता है.
मार्च 2023 तक कैसी रही योजना की प्रगति:
इस योजना के तहत मार्च 2023 तक शिशु कैटेगरी में 40% तक का ऋण उपलब्ध कराया गया वहीं किशोर और तरुण कैटेगरी में क्रमशः 36% और 24% तक का ऋण उपलब्ध कराया गया.
|
कैटेगरी
|
ऋणों की संख्या (%)
|
स्वीकृत राशि (%)
|
शिशु
|
83%
|
40%
|
किशोर
|
15%
|
36%
|
तरुण
|
2%
|
24%
|
कुल
|
100%
|
100%
