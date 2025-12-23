PM Mudra Yojana: मुद्रा योजना का किसे मिलेगा लाभ और कौन से डाक्यूमेंट्स है जरुरी? देखें यहां

Pradhan Mantri Mudra Yojana: केंद्र की मोदी सरकार ने लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आय सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 8 अप्रैल 2015 को लांच की थी. इसके तहत गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक के ऋण का प्राविधान किया गया है. इस योजना के तहत माध्यम वर्ग के उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है. यहां हम इस योजना के बारें में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे. बता दें कि केन्द्रीय बजट 2024-25 के तहत मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी मिलने वाले लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रूपये कर दी गयी है.

पीएमएमवाई के तहत सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई), बैंकों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई), सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन मुहैया कराया जाता है. बता दें की इस योजना से नवाचार और प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि देखी गयी है.

इस योजना के तहत, पिछले साल मार्च महीने तक 40.82 करोड़ ऋण खातों में लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे. जहां लगभग 68% खाते महिला उद्यमियों के हैं और 51% खाते एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणियों के उद्यमियों के हैं. PM Kisan Beneficiary Status: डायरेक्ट Link से देखें PM-Kisan Samman Nidhi बेनिफिशियरी स्टेटस लोन के क्या है प्रकार: मुद्रा योजना के तहत उद्यमियों को तीन प्रकार के लोन उपलब्ध कराये जाते है, जिसके तहत 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' कैटेगरी है. लोन का प्रकार कवर शिशु <50,000 रुपये किशोर 50,000 से 5 लाख तक तरूण 5 लाख से 20 लाख तक इस योजना के कौन है पात्र: इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए. यह ऋण मूल रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाता है. इससे जुड़े कुछ क्षेत्र की जानकारी नीचे दी गयी है- उत्पादन

सेवा क्षेत्र

प्रसंस्करण

व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यवसाय ऋण

कपड़ा उद्योग

व्यापार

भूमि परिवहन क्षेत्र

या कोई अन्य क्षेत्र जिनकी क्रेडिट मांग ₹10 लाख से कम है.