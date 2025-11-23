RRB Group D Admit Card 2025
Focus
Quick Links

25 November School Holiday: 25 नवंबर (मंगलवार) को स्कूल रहेंगे बंद, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर

By Aayesha Sharma
Nov 23, 2025, 22:20 IST

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 2025 के अवकाश को लेकर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तिथियाँ घोषित हुई हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को छुट्टी होगी, जबकि उत्तराखंड में 24 नवंबर को अवकाश रहेगा। यह दिन गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान को समर्पित है।

Add as a preferred source on Google
Join us

गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, जिसे शहीदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। हर वर्ष 24 नवंबर को मनाया जाने वाला यह दिन 1675 में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु नौवें सिख गुरु द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। इसी सम्मान के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों में अवकाश रखा जाता है।

लेकिन 2025 में अवकाश की तिथि को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है, कहीं 24 नवंबर को छुट्टी है तो कहीं 25 नवंबर को। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि इस वर्ष कुछ राज्यों ने शहीदी दिवस अवकाश की तारीख में बदलाव किया है।

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 2025

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। 1675 में उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना प्राण न्योछावर किया था। यह दिन हमें उनके साहस, त्याग और न्याय के लिए अडिग खड़े रहने की प्रेरणा देता है।

हर वर्ष यह दिवस बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनके अद्वितीय बलिदान को याद रख सकें।

दिल्ली में 25 नवंबर 2025 को स्कूलों की छुट्टी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 25 नवंबर 2025 को सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह अवकाश गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। इस निर्णय का पालन दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में किया जाएगा। छात्रों को इस दिन पूर्ण अवकाश मिलेगा, जिससे वे इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस को सम्मानपूर्वक मनाने का अवसर पा सकें।

उत्तर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस अवकाश

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदी दिवस का अवकाश 24 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर 2025 कर दिया है। यह बदलाव नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है। हालाँकि, अभी तक स्कूलों को बंद करने से संबंधित शिक्षा विभाग की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

इसलिए अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले या शिक्षा विभाग द्वारा जारी होने वाली अगली सूचना पर ध्यान बनाए रखें। जैसे ही स्कूल बंदी को लेकर औपचारिक घोषणा होगी, अपडेट साझा कर दिया जाएगा।

उत्तराखंड में 24 नवंबर 2025 को स्कूलों की छुट्टी

उत्तराखंड सरकार ने 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी अवकाश घोषित किया है। इस दिन राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह सार्वजनिक अवकाश गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को समर्पित है, जिसे पूरे राज्य में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाएगा।

गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस साहस, त्याग और मानवाधिकारों की रक्षा का प्रतीक है। हर राज्य में घोषित अवकाश उनकी महान विरासत को सम्मान देने का अवसर है। इस दिन, छात्र और नागरिक सभी उनके उपदेशों और बलिदान को श्रद्धा से स्मरण करते हैं।

Also check:

Guru Tegh Bahadur Jayanti 2025 Holiday

Aayesha Sharma
Aayesha Sharma

Content Writer

Aayesha Sharma is a content writer at Jagran Josh, specializing in Education News. She holds a degree in Journalism and Mass Communication from the Institute of Management Studies, Ghaziabad. Passionate about creating impactful content, Aayesha enjoys reading and writing in her free time. For any quiery, you can reach her at aayesha.sharma@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get here latest School, CBSE and Govt Jobs notification and articles in English and Hindi for Sarkari Naukari, Sarkari Result and Exam Preparation. Empower your learning journey with Jagran Josh App - Your trusted guide for exams, career, and knowledge! Download Now

Trending

Popular Searches

Latest Education News