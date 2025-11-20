LIVE- Railway RRB Group D Admit Card 2025 Link: आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका, यहां मिलेगा Hall Ticket PDF

RRB Group D Admit Card 2025 Sarkari Result: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक और रीजनल वेबसाइट्स पर आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 का लिंक एक्टिव करेगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परीक्षा RRB ग्रुप डी सिटी स्लिप पहले ही जारी कर दी गई है, जिससे परीक्षार्थी अपने एग्जाम सेंटर और परीक्षा शहर की जानकारी पहले से प्राप्त कर सकते हैं।

RRB Group D परीक्षा 27 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।

Railway RRB Group D Admit Card 2025 कहां मिलेगा?

उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in या अपनी रीजनल RRB वेबसाइट पर उपलब्ध आरआरबी ग्रुप डी हॉल टिकट PDF Download Link से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक बोर्ड अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अलग लिंक जारी करेगा।

RRB Group D Admit Card 2025 डाउनलोड करने का आसान तरीका

आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल स्टेप्स का पालन करें:

सबसे पहले आप RRB की रीजनल आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर मौजूद “RRB Group D Admit Card 2025” Link पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें। कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए PDF फॉर्मेट में सेव कर लें।

आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड पर मिलेंगी ये जरूरी जानकारियां