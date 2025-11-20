MPMSU Result 2025 OUT: BSC Nursing, MDS, MBBS और अन्य कोर्स के रिजल्ट जारी, ये रहा UG, PG मार्कशीट Direct Link

MPMSU Result 2025 OUT: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mpmsu.edu.in पर UG और PG कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट 2025 घोषित कर दिए हैं। इस बार BSc Nursing, MBBS, MDS सहित कई प्रमुख कोर्सों के नतीजे स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं। छात्र अब नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से MPMSU UG/PG मार्कशीट 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए केवल रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत है।
Madhya Pradesh Medical Science University Result 2025 – महत्वपूर्ण जानकारी
यूनिवर्सिटी का नाम: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU)
कोर्स का नाम: BSc Nursing, MBBS, MDS और अन्य UG/PG कोर्स
रिजल्ट: आधिकारिक वेबसाइट- mpmsu.edu.in पर जारी
मार्कशीट: डाउनलोड के लिए डायरेक्ट लिंक उपलब्ध
MPMSU Result 2025 Download Link
मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU) ने हाल ही में BMLT, BHMS, MBBS, MD होम्योपैथिक, PG डिग्री (डेंटल फैकल्टी) MDS, BUMS, PBBSC नर्सिंग, डिप्लोमा इन PFT टेक्नीशियन, BXRT, MSC नर्सिंग, BPT, पैरामेडिकल डिप्लोमा, MD यूनानी, MD होम्योपैथिक, BMLT, MBBS, BSc नर्सिंग, BUMS, PG डिग्री मेडिकल फैकल्टी (MD/MS), MD नेचुरोपैथी/योग/एक्यूपंक्चर और एनर्जी मेडिसिन, BAMS, BHMS सहित सभी प्रमुख UG और PG कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट 2025 घोषित कर दिए हैं। ये रिजल्ट अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट mpmsu.edu.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। छात्र अपने रोल नंबर या लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके आसानी से MPMSU रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।
Madhya Pradesh Medical Science University Result Link
MPMSU Result 2025 कैसे चेक करें?
छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
सबसे पहले MPMSU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Result / Exam” सेक्शन ढूंढें।
अब अपने कोर्स और सेमेस्टर के अनुसार रिजल्ट लिंक 2025 पर क्लिक करें।
छात्र अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
फिर Submit / View Result बटन पर क्लिक करें।
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए PDF फॉर्मेट में सेव कर लें।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के बाद अपनी मार्कशीट की सभी जानकारियों की जाँच कर लें।
MPMSU रिजल्ट: मार्क्स री-वेरिफिकेशन कैसे करें?
जो छात्र री-वेरिफिकेशन करने के लिए नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- री-वेरिफिकेशन लॉगिन पेज पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें।
- लॉगिन करने के बाद “ऑनलाइन री-वेरिफिकेशन एप्लीकेशन एंट्री” पर क्लिक करें।
- आपका एनरोलमेंट नंबर और कॉलेज डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आगे बढ़ने के लिए “VIEW” पर क्लिक करें।
- एप्लीकेशन की जानकारी चेक करें और “Submit” पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट किया जाएगा ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो सके।
