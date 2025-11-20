RRB Group D City Slip 2025 OUT: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

RRB Group D City Slip 2025 OUT: RRB, 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक RRB ग्रुप D CBT एग्जाम 2025 कराने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी एग्जाम डेट देख सकते हैं, जो सिटी इंटिमेशन स्लिप के ज़रिए बताई गई है। RRB ग्रुप D सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करने का मुख्य उद्देश्य कैंडिडेट्स को उनके एग्जाम सिटी के बारे में पहले से बताना है ताकि वे अपने एग्जाम सिटी में समय से और सरलता से पहुँच सकें।

RRB Group D City Slip 2025 डाउनलोड लिंक

उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपने लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज कर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.