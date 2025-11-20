RRB Group D City Slip 2025 OUT: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

RRB Group D City Slip 2025 OUT: RRB, 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक RRB ग्रुप D CBT एग्जाम 2025 कराने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी एग्जाम डेट देख सकते हैं, जो सिटी इंटिमेशन स्लिप के ज़रिए बताई गई है। RRB ग्रुप D सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करने का मुख्य उद्देश्य कैंडिडेट्स को उनके एग्जाम सिटी के बारे में पहले से बताना है ताकि वे अपने एग्जाम सिटी में समय से और सरलता से पहुँच सकें।
RRB Group D City Slip 2025 डाउनलोड लिंक
RRB, 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक RRB ग्रुप D CBT एग्जाम 2025 कराने जा रहा है। एग्जाम प्रतिदिन 3 शिफ्ट में आयोजित होगा. आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप जारी होने से उम्मीदवारों को परीक्षा से पूर्व ही अपने परीक्षा सिटी के बारे में पता चल जाएगा.
उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपने लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज कर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.
RRB Group D City Slip 2025 कैसे डाउनलोड करें ?
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rrbcdg.gov.in/ पर जाएं।
RRB के होमपेज पर, ऊपर लाल रंग में दिख रहे "CEN 08/2024 (RRB Group D)" लिंक पर टैब करें।
अब “CEN 08/2024 (RRB Group D)- Exam City Intimation Slip” लिंक देखें।
कैंडिडेट्स को एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
लॉगिन विंडो में अपनी लॉगिन डिटेल्स, जैसे अपना यूजरनेम/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि डालें।
स्क्रीन पर दिख रहे कैरेक्टर्स डालें और "login" टैब पर क्लिक करें।
RRB Group D City Intimation Slip 2025 स्क्रीन पर दिखेगी।
इसे डाउनलोड करके आगे के रिकॉर्ड के लिए सेव कर लें।
