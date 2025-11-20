IB MTS Syllabus 2025: आईबी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा लेटेस्ट पाठ्यक्रम जारी , यहाँ से डाउनलोड करें पीडीएफ

IB MTS Syllabus 2025: गृह मंत्रालय (MHA) ने नवीनतम अधिसूचना के साथ IB MTS पाठ्यक्रम 2025 और परीक्षा पैटर्न आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन दो चरणों, टियर 1 और टियर 2 परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए संपूर्ण IB MTS पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न को स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है ताकि वे सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपनी तैयारी की योजना बना सकें। आईबी एमटीएस पाठ्यक्रम 2025 अवलोकन आईबी एमटीएस भर्ती 2025 अधिसूचना आधिकारिक तौर पर 18 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 362 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) रिक्तियों की घोषणा की गई थी। उम्मीदवारों को आईबी एमटीएस पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न 2025 को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह प्रभावी ढंग से तैयारी करने के लिए अंकन योजना, विषयों, प्रश्नों के प्रकार और परीक्षा की समग्र संरचना पर पूरी स्पष्टता प्रदान करता है।

नीचे दी गई तालिका में आईबी एमटीएस पाठ्यक्रम 2025 का अवलोकन देखें: वर्ग विवरण संगठन आईबी परीक्षा निकाय गृह मंत्रालय (एमएचए) परीक्षा का नाम मल्टी-टास्किंग स्टाफ (सामान्य) परीक्षा 2025 पोस्ट मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) कुल रिक्तियां 362 कुल सवाल टियर 1 – 50 कुल मार्क टियर 1 – 100, टियर 2 – 50 परीक्षा अवधि प्रत्येक टियर के लिए 60 मिनट चयन प्रक्रिया टियर 1, टियर 2 और दस्तावेज़ सत्यापन आईबी एमटीएस पाठ्यक्रम 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को आईबी एमटीएस पाठ्यक्रम 2025 को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि शामिल विषयों, अंकन योजना और विषयवार वेटेज को समझा जा सके। पाठ्यक्रम की अच्छी समझ, तैयारी की प्रभावी योजना बनाने और आईबी एमटीएस भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करती है। नीचे सभी खंडों के लिए आईबी एमटीएस पाठ्यक्रम 2025 का पूरा विवरण दिया गया है।

आईबी एमटीएस सामान्य जागरूकता पाठ्यक्रम 2025 सामान्य जागरूकता खंड में उम्मीदवार की समसामयिक घटनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों, विश्व ज्ञान और विज्ञान, राजनीति, भूगोल और अर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाओं की समझ का परीक्षण किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में सामान्य जागरूकता के सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। वर्ग कवर किए गए विषय सामान्य ज्ञान पशु, प्रसिद्ध हस्तियाँ, पुस्तकें और लेखक, विश्व रिकॉर्ड, इमारतें, आविष्कार और खोजें सामान्य जानकारी कैलेंडर, भाषाएँ, देश, मुद्राएँ, संगीत, धर्म, फ़ैशन, पुरस्कार भूगोल और पर्यावरण पृथ्वी, ब्रह्मांड, सौरमंडल, प्रदूषण, सामान्य भूगोल, पर्यावरण इतिहास और राजनीति सामान्य इतिहास, राजनीति अवधारणाएँ, अर्थशास्त्र अध्ययन संगठनों विश्व संगठन, व्यापार जागरूकता, सांख्यिकीय डेटा सांस्कृतिक विषय नृत्य, अभयारण्य, प्रसिद्ध स्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी अपडेट खेल खेल आयोजन, मनोरंजन गतिविधियाँ सामयिकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, अर्थव्यवस्था, लेखक, पुरस्कार, विज्ञान एवं तकनीक, विविध

आईबी एमटीएस मात्रात्मक योग्यता पाठ्यक्रम 2025 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड संख्यात्मक क्षमता, तार्किक सोच और गणितीय समस्याओं को हल करने में सटीकता का मूल्यांकन करता है। नीचे दी गई तालिका में आईबी एमटीएस पाठ्यक्रम में शामिल सभी आवश्यक अंकगणित, वाणिज्यिक गणित और क्षेत्रमिति विषयों की सूची दी गई है। वर्ग कवर किए गए विषय अंकगणित की मूल बातें संख्या प्रणाली, भिन्न, दशमलव, वर्ग और घनमूल, HCF और LCM, सरलीकरण अनुपात और गणना अनुपात और समानुपात, औसत, लघुगणक, विचरण, श्रृंखला नियम व्यावहारिक गणित समय और कार्य, समय और दूरी, उम्र से संबंधित समस्याएँ, नावें और धाराएँ घड़ी और कैलेंडर घड़ियाँ, कैलेंडर उन्नत अंकगणित पाइप और हौज, मिश्रण और आरोपण, दौड़ और खेल, ट्रेनों में समस्याएँ वाणिज्यिक गणित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ और हानि, साझेदारी, छूट माप क्षेत्रफल, परिमाप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन

आईबी एमटीएस तार्किक, विश्लेषणात्मक और तर्क क्षमता पाठ्यक्रम 2025 तर्क-शक्ति खंड विश्लेषणात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता और तार्किक मूल्यांकन को मापता है। इसमें मौखिक, गैर-मौखिक और तार्किक तर्क-शक्ति के विषय शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न परिदृश्यों में मानसिक तीक्ष्णता और समस्या-समाधान कौशल का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्ग कवर किए गए विषय मौखिक तर्क दिशा और दूरी, रैखिक और जटिल व्यवस्था, सादृश्य, वर्गीकरण, श्रृंखला, रक्त संबंध कोडिंग और व्याख्या कोडिंग-डिकोडिंग, प्रतीक, वर्णमाला परीक्षण, डेटा पर्याप्तता, डेटा व्याख्या तार्किक तर्क न्यायवाक्य, कथन और मान्यताएँ, कथन और तर्क, निष्कर्ष, कार्यवाही गैर-मौखिक तर्क समरूपता, दृश्य क्षमता, अशाब्दिक वर्गीकरण, अशाब्दिक श्रृंखला, अशाब्दिक सादृश्य आईबी एमटीएस अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम 2025 अंग्रेजी भाषा खंड में शब्दावली, व्याकरण, समझ और वाक्य संरचना की जाँच की जाती है। नीचे दी गई तालिका शब्दावली विकास से लेकर पठन समझ तक सभी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालती है, जिससे अंग्रेजी पाठ्यक्रम का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित होता है।

वर्ग कवर किए गए विषय शब्दावली समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, उपमाएँ, वर्तनी त्रुटियाँ प्रवीणता मुहावरे और वाक्यांश, एक-शब्द प्रतिस्थापन, वाक्य निर्माण और पूर्णता व्याकरण का उपयोग वाक्य सुधार, त्रुटि पहचान, गलत शब्द प्रयोग, वाक्य सुधार वाक्य संरचना पुनर्निर्माण, शब्दों की पुनर्व्यवस्था, अनुच्छेद-जंबल, अनुच्छेद पूर्णता अभ्यास कार्य रिक्त स्थान भरें, क्लोज टेस्ट समझ पठन बोध अंश आईबी एमटीएस परीक्षा पैटर्न 2025 आईबी एमटीएस परीक्षा पैटर्न 2025 में दो चरण होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 एक ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, जबकि टियर 2 एक वर्णनात्मक परीक्षा है। संपूर्ण परीक्षा संरचना को समझने से उम्मीदवारों को सही रणनीति के साथ तैयारी करने में मदद मिलती है और उनके स्कोरिंग अवसर बेहतर होते हैं। टियर 1 के लिए आईबी एमटीएस परीक्षा पैटर्न 2025 आईबी एमटीएस टियर 1 परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है और इसमें चार प्रमुख विषय शामिल होते हैं: सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता, संख्यात्मक/विश्लेषणात्मक/तार्किक योग्यता और तर्कशक्ति, और अंग्रेजी भाषा। परीक्षा ऑनलाइन (सीबीटी मोड) में आयोजित की जाती है। कुल 100 अंकों के लिए 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक (¼ अंक) की नकारात्मक अंकन लागू होगा। परीक्षा की अवधि 60 मिनट (1 घंटा) है। नीचे दी गई तालिका में आईबी एमटीएस टियर 1 परीक्षा पैटर्न 2025 देखें: विषय प्रश्नों की संख्या कुल मार्क अवधि सामान्य जागरूकता 40 40 60 मिनट मात्रात्मक रूझान 20 20 संख्यात्मक / विश्लेषणात्मक / तार्किक क्षमता और तर्क 20 20 अंग्रेजी भाषा 20 20 कुल 100 100 टियर 2 के लिए आईबी एमटीएस परीक्षा पैटर्न 2025 टियर 2 परीक्षा वर्णनात्मक है और इसे उम्मीदवार के अंग्रेजी लेखन कौशल और बोधगम्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह चरण अर्हक है, अर्थात आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। यह परीक्षा वर्णनात्मक है। प्रश्न अंग्रेजी भाषा, व्याकरण, शब्दावली और अनुच्छेद लेखन पर आधारित होंगे। परीक्षा 50 अंकों की होगी। उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को 50 में से कम से कम 20 अंक प्राप्त करने होंगे।

नीचे दी गई तालिका में आईबी एमटीएस टियर 2 परीक्षा पैटर्न 2025 देखें: टियर 2 में पूछे गए विषय कुल मार्क समय अवधि अंग्रेजी भाषा (शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, प्रयोग, समझ और 150 शब्दों का अनुच्छेद लेखन) 50 — आईबी मल्टी-टास्किंग स्टाफ चयन प्रक्रिया 2025 आईबी मल्टी-टास्किंग स्टाफ चयन प्रक्रिया 2025 दो महत्वपूर्ण चरणों में आयोजित की जाती है: टियर 1 और टियर 2। उम्मीदवारों को टियर 1 में अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि इस चरण में प्राप्त अंक अंतिम मेरिट सूची में उनका स्थान तय करेंगे। टियर 2 केवल योग्यता परीक्षा है, अर्थात यह बुनियादी कौशल को सत्यापित करने में मदद करती है, लेकिन अंतिम अंकों में नहीं जुड़ती है। टियर 1 – कंप्यूटर आधारित परीक्षा टियर 1 एक ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा है जिसमें सामान्य ज्ञान, तर्क क्षमता, संख्यात्मक कौशल और अंग्रेजी ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इसमें प्राप्त अंक अंतिम चयन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।