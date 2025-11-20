NABARD Grade A Syllabus 2025: नाबार्ड ग्रेड A परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक कर

NABARD Grade A Syllabus 2025: नाबार्ड ग्रेड A परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अपनी रणनीति बनाने से पहले प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए NABARD ग्रेड A पाठ्यक्रम अवश्य देखना चाहिए। इससे उन्हें उच्च-वेटेज वाले विषयों को समझने और उसके अनुसार समय आवंटित करने में मदद मिलेगी। इसी तरह, उन्हें परीक्षा के सटीक रुझान, पैटर्न और आवश्यकताओं को जानने के लिए NABARD ग्रेड A परीक्षा पैटर्न भी अवश्य देखना चाहिए। विषयवार NABARD ग्रेड A पाठ्यक्रम 2025 PDF, परीक्षा पैटर्न, तैयारी की रणनीति और सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के लिए लेख को नीचे स्क्रॉल करें। नाबार्ड ग्रेड ए पाठ्यक्रम 2025 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने NABARD ग्रेड A भर्ती 2025 के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए NABARD ग्रेड A पदों पर रिक्तियों की घोषणा की है। प्रारंभिक परीक्षा में NABARD ग्रेड A के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय शामिल हैं, जैसे तर्कशक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता, सामान्य जागरूकता आदि। परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए सभी विषयों की वैचारिक स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ, हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए NABARD ग्रेड A का विषयवार पाठ्यक्रम संकलित किया है।

नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा पैटर्न 2025 परीक्षा संरचना, प्रश्नों की संख्या, अंकन प्रणाली और अन्य परीक्षा आवश्यकताओं को समझने के लिए उम्मीदवारों को नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा पैटर्न अवश्य देखना चाहिए। नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा दो चरणों में विभाजित है, अर्थात् प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। नीचे नाबार्ड ग्रेड ए पाठ्यक्रम 2025 का वेटेज दिया गया है। नाबार्ड ग्रेड ए प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न 2025 नाबार्ड ग्रेड ए प्रारंभिक 2025 परीक्षा को दो खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे योग्यता खंड और योग्यता खंड।

योग्यता अनुभाग: तर्कशक्ति, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर ज्ञान, मात्रात्मक योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा

मेरिट अनुभाग: सामान्य जागरूकता, पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दे (ग्रामीण भारत पर ध्यान केन्द्रित करते हुए), कृषि एवं ग्रामीण विकास (ग्रामीण भारत पर ध्यान केन्द्रित करते हुए)।

अभ्यर्थियों को केवल मेरिट सेक्शन में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) होगी।



नाबार्ड ग्रेड ए प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न 2025 परीक्षा का नाम प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक अवधि तर्क की परीक्षा 20 20 120 मिनट अंग्रेजी भाषा 30 30 कंप्यूटर ज्ञान 20 20 मात्रात्मक योग्यता 20 20 निर्णय लेना 10 10 सामान्य जागरूकता 20 20 पारिस्थितिकी एवं सामाजिक मुद्दे (ग्रामीण भारत पर केंद्रित) 40 40 ग्रामीण भारत पर जोर देते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास 40 40 कुल 200 200 नाबार्ड ग्रेड ए मुख्य परीक्षा पैटर्न 2025 नाबार्ड ग्रेड A मुख्य परीक्षा पैटर्न दो पेपरों में विभाजित है: पेपर I ऑनलाइन वर्णनात्मक होगा और पेपर II स्ट्रीम-विशिष्ट होगा, जो वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों प्रकार का होगा। मुख्य परीक्षा के लिए नाबार्ड ग्रेड A परीक्षा पैटर्न 2025 नीचे साझा किया गया है। सामान्यज्ञ पद के लिए नाबार्ड ग्रेड ए मुख्य परीक्षा पैटर्न 2025 पेपर ग्रेड ए पेपर का प्रकार कुल सवाल कुल मार्क अवधि टिप्पणी पेपर I सामान्य अंग्रेजी ऑनलाइन वर्णनात्मक 3 100 90 मिनट कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले वर्णनात्मक उत्तर कागज द्वितीय आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास उद्देश्य 30 50 30 मिनट वर्णनात्मक प्रकार 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से अभ्यर्थियों को 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा [प्रत्येक 15 अंकों के 2 प्रश्न (कठिनाई स्तर के साथ) और प्रत्येक 10 अंकों के 2 प्रश्न] 50 90 मिनट वर्णनात्मक उत्तर अंग्रेजी या हिंदी (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड) में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने चाहिए

विशेषज्ञ और राजभाषा पद के लिए नाबार्ड ग्रेड ए मुख्य परीक्षा पैटर्न 2025 पेपर ग्रेड ए पेपर का प्रकार कुल सवाल कुल मार्क अवधि टिप्पणी पेपर I सामान्य अंग्रेजी ऑनलाइन वर्णनात्मक 3 100 90 मिनट कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले वर्णनात्मक उत्तर पेपर 2 स्ट्रीम विशिष्ट पेपर उद्देश्य 30 50 30 मिनट वर्णनात्मक प्रकार 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से अभ्यर्थियों को 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा [प्रत्येक 15 अंकों के 2 प्रश्न (कठिनाई स्तर के साथ) और प्रत्येक 10 अंकों के 2 प्रश्न] 50 90 मिनट वर्णनात्मक उत्तर अंग्रेजी या हिंदी (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड) में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने चाहिए। नाबार्ड ग्रेड ए पाठ्यक्रम 2025 नाबार्ड ग्रेड A परीक्षा का पाठ्यक्रम दो चरणों में विभाजित है: प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, सभी अध्यायों को प्रभावी ढंग से कवर करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए नाबार्ड ग्रेड A पाठ्यक्रम नीचे संकलित किया है।

नाबार्ड ग्रेड ए प्रारंभिक पाठ्यक्रम 2025 नाबार्ड ग्रेड ए प्रारंभिक परीक्षा 2025 का पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों में विभाजित है जैसे तर्कशक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे (ग्रामीण भारत पर केंद्रित), कृषि एवं ग्रामीण विकास (ग्रामीण भारत पर केंद्रित), और सामान्य जागरूकता। प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषयवार नाबार्ड ग्रेड ए पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। विषय महत्वपूर्ण विषय तर्क क्षमता पहेलियाँ और बैठने की व्यवस्था

कथन आधारित प्रश्न (मौखिक तर्क)

न्यायवाक्य

डेटा पर्याप्तता

रक्त संबंध

असमानता

विविध प्रश्न

इनपुट आउटपुट

कोडिंग-डिकोडिंग मात्रात्मक रूझान डेटा व्याख्या

द्विघातीय समीकरण

सरलीकरण/ सन्निकटन

संख्या श्रृंखला

अंकगणितीय प्रश्न

मात्रा तुलना

डेटा पर्याप्तता

गणितीय असमानताएँ अंग्रेजी भाषा Reading Comprehension

Spotting the errors

Fill in the blanks

Cloze test

Sentence improvement

Sentence rearrangement

New pattern questions

Para Jumbles

सामान्य जागरूकता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

सामयिकी

पुस्तकें और लेखक

नई योजनाएँ

पुरस्कार

महत्वपूर्ण स्थान

मुख्यालय

विज्ञान प्रौद्योगिकी

महत्वपूर्ण दिन कंप्यूटर ज्ञान नेटवर्किंग

डीबीएमएस

एमएस ऑफिस

इनपुट-आउटपुट डिवाइस

कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ियाँ

इंटरनेट

शॉर्टकट



नाबार्ड ग्रेड ए मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम 2025

यहां आर्थिक और सामाजिक मुद्दों और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड ग्रेड ए मुख्य पाठ्यक्रम संदर्भ उद्देश्यों के लिए नीचे साझा किया गया है। विषय महत्वपूर्ण विषय आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति

संरचनात्मक और संस्थागत विशेषताएं

आर्थिक अविकसितता

भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना

वैश्वीकरण

भारत में आर्थिक सुधार

निजीकरण

मुद्रास्फीति - मुद्रास्फीति के रुझान और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा व्यक्तिगत आय पर उनका प्रभाव। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोज़गार सृजन - गरीबी का मापन - सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। जनसंख्या रुझान - जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास, आदि। कृषि एवं ग्रामीण विकास कृषि

परिभाषा, अर्थ और इसकी शाखाएँ

कृषि विज्ञान: कृषि विज्ञान की परिभाषा, अर्थ और दायरा।

खेत की फसलों का वर्गीकरण.

फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि जलवायु क्षेत्र

फसल प्रणालियाँ: फसल प्रणालियों की परिभाषा और प्रकार।

शुष्क भूमि कृषि की समस्याएँ

बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण, बीज ग्राम

मौसम विज्ञान: मौसम पैरामीटर, फसल-मौसम सलाह

कीमती खेती

फसल गहनता प्रणाली

जैविक खेती, आदि

ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्र की अवधारणा

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना

भारत में ग्रामीण क्षेत्र का महत्व और भूमिका - भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय विशेषताएँ

ग्रामीण पिछड़ेपन के कारण, आदि



नाबार्ड ग्रेड ए पाठ्यक्रम 2025 की तैयारी के सुझाव नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, सही रणनीति और संसाधनों का होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीदवारों को सभी विषयों के सेक्शन-वार मूल सिद्धांतों को कवर करने के लिए नाबार्ड ग्रेड ए पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। नाबार्ड ग्रेड ए प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुझाव नीचे दिए गए हैं। विषयों के वेटेज को समझने और उसके अनुसार अध्ययन के घंटे आवंटित करने के लिए NABARD ग्रेड A परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 देखें।

मानक पुस्तकों से अवधारणाओं को संशोधित करें क्योंकि मजबूत आधार आपको उन्नत विषयों को आसानी से समझने में मदद करेगा।

अपनी कमियों और ताकत को जानने के लिए मॉक टेस्ट और नाबार्ड ग्रेड ए के पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करें।

लंबे समय तक अवधारणाओं को याद रखने के लिए प्रत्येक विषय में शामिल सभी अध्यायों को नियमित रूप से संशोधित करें।