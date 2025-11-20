RRB NTPC Result 2025 OUT
Focus
Quick Links
News

WB NEET PG 2025: काउंसलिंग राउंड 1 के शेड्यूल में बदलाव; wbmcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन आज बंद होंगे

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 20, 2025, 19:26 IST

WB NEET PG काउंसलिंग 2025: पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने WB नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 के शेड्यूल में बदलाव किया है। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट wbmcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपनी पसंद भर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट 27 नवंबर, 2025 को घोषित किए जाएंगे। जिन कैंडिडेट को सीटें अलॉट की गई हैं, उन्हें दिए गए समय के अंदर अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा।

WB NEET PG काउंसलिंग 2025 का बदला हुआ शेड्यूल

WB NEET PG काउंसलिंग 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण बदली हुई तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

WB NEET PG राउंड 1 की तारीखें

घटनाएं

खजूर

ऑनलाइन पंजीकरण

19 - 20 नवंबर, 2025 (पुनः खोला गया)

ऑनलाइन शुल्क भुगतान

20 नवंबर, 2025

पंजीकृत उम्मीदवार और सीट मैट्रिक्स जारी 

21 नवंबर, 2025

विकल्प भरना और लॉक करना

21 - 24 नवंबर, 2025

सीट आवंटन परिणाम

27 नवंबर, 2025

रिपोर्टिंग और प्रवेश

28 नवंबर - 3 दिसंबर, 2025

WB NEET PG राउंड 2 की तारीखें

आयोजन 

खजूर) 

ऑनलाइन पंजीकरण

8 - 10 दिसंबर, 2025

ऑनलाइन शुल्क भुगतान

8 - 10 दिसंबर, 2025

सत्यापित उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन

12 दिसंबर, 2025

सीट मैट्रिक्स

12 दिसंबर, 2025

विकल्प भरना और लॉक करना

12 - 14 दिसंबर, 2025

सीट आवंटन परिणाम

18 दिसंबर, 2025

रिपोर्टिंग और प्रवेश

19 - 24 दिसंबर, 2025

WB NEET PG राउंड 3 की तारीखें

आयोजन  खजूर) 
ऑनलाइन पंजीकरण 29 - 31 दिसंबर, 2025
ऑनलाइन शुल्क भुगतान 29 से 31 दिसंबर, 2025
तीसरे दौर के लिए सत्यापित उम्मीदवारों का प्रकाशन 2 जनवरी, 2026
सीट मैट्रिक्स 2 जनवरी, 2026
विकल्प भरना और लॉक करना 2 से 5 जनवरी, 2026
आवंटन परिणाम 9 जनवरी, 2026
कॉलेज रिपोर्टिंग 13 जनवरी, 2026

WB NEET PG स्ट्रे वेकेंसी राउंड

आयोजन  खजूर) 
ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान 19 से 21 जनवरी, 2026
आवारा दौर के लिए सत्यापित उम्मीदवारों का प्रकाशन 22 जनवरी, 2026
सीट मैट्रिक्स 22 जनवरी, 2026
विकल्प भरना और लॉक करना 22 से 25 जनवरी, 2026
सीट आवंटन परिणाम 28 जनवरी, 2026
रिपोर्टिंग और जुड़ना 29 से 31 जनवरी, 2026
Add as a preferred source on Google
Join us
WBMCC has revised the WB NEET PG Counselling 2025 Round 1 schedule
WBMCC has revised the WB NEET PG Counselling 2025 Round 1 schedule
Register for Result Updates

WB NEET PG काउंसलिंग 2025: पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने WB नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 के शेड्यूल में बदलाव किया है। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट wbmcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपनी पसंद भर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट 27 नवंबर, 2025 को घोषित किए जाएंगे। जिन कैंडिडेट को सीटें अलॉट की गई हैं, उन्हें दिए गए समय के अंदर अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा।

WB NEET PG काउंसलिंग 2025 का बदला हुआ शेड्यूल

WB NEET PG काउंसलिंग 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण बदली हुई तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

WB NEET PG राउंड 1 की तारीखें

घटनाएं

खजूर

ऑनलाइन पंजीकरण

19 - 20 नवंबर, 2025 (पुनः खोला गया)

ऑनलाइन शुल्क भुगतान

20 नवंबर, 2025

पंजीकृत उम्मीदवार और सीट मैट्रिक्स जारी 

21 नवंबर, 2025

विकल्प भरना और लॉक करना

21 - 24 नवंबर, 2025

सीट आवंटन परिणाम

27 नवंबर, 2025

रिपोर्टिंग और प्रवेश

28 नवंबर - 3 दिसंबर, 2025

WB NEET PG राउंड 2 की तारीखें

आयोजन 

खजूर) 

ऑनलाइन पंजीकरण

8 - 10 दिसंबर, 2025

ऑनलाइन शुल्क भुगतान

8 - 10 दिसंबर, 2025

सत्यापित उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन

12 दिसंबर, 2025

सीट मैट्रिक्स

12 दिसंबर, 2025

विकल्प भरना और लॉक करना

12 - 14 दिसंबर, 2025

सीट आवंटन परिणाम

18 दिसंबर, 2025

रिपोर्टिंग और प्रवेश

19 - 24 दिसंबर, 2025

WB NEET PG राउंड 3 की तारीखें

आयोजन  खजूर) 
ऑनलाइन पंजीकरण 29 - 31 दिसंबर, 2025
ऑनलाइन शुल्क भुगतान 29 से 31 दिसंबर, 2025
तीसरे दौर के लिए सत्यापित उम्मीदवारों का प्रकाशन 2 जनवरी, 2026
सीट मैट्रिक्स 2 जनवरी, 2026
विकल्प भरना और लॉक करना 2 से 5 जनवरी, 2026
आवंटन परिणाम 9 जनवरी, 2026
कॉलेज रिपोर्टिंग 13 जनवरी, 2026

WB NEET PG स्ट्रे वेकेंसी राउंड

आयोजन  खजूर) 
ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान 19 से 21 जनवरी, 2026
आवारा दौर के लिए सत्यापित उम्मीदवारों का प्रकाशन 22 जनवरी, 2026
सीट मैट्रिक्स 22 जनवरी, 2026
विकल्प भरना और लॉक करना 22 से 25 जनवरी, 2026
सीट आवंटन परिणाम 28 जनवरी, 2026
रिपोर्टिंग और जुड़ना 29 से 31 जनवरी, 2026

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News