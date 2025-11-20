WB NEET PG 2025: काउंसलिंग राउंड 1 के शेड्यूल में बदलाव; wbmcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन आज बंद होंगे

WB NEET PG काउंसलिंग 2025: पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने WB नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 के शेड्यूल में बदलाव किया है। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट wbmcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपनी पसंद भर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट 27 नवंबर, 2025 को घोषित किए जाएंगे। जिन कैंडिडेट को सीटें अलॉट की गई हैं, उन्हें दिए गए समय के अंदर अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा।
WB NEET PG काउंसलिंग 2025 का बदला हुआ शेड्यूल
WB NEET PG काउंसलिंग 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण बदली हुई तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
WB NEET PG राउंड 1 की तारीखें
घटनाएं
खजूर
ऑनलाइन पंजीकरण
19 - 20 नवंबर, 2025 (पुनः खोला गया)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान
20 नवंबर, 2025
पंजीकृत उम्मीदवार और सीट मैट्रिक्स जारी
21 नवंबर, 2025
विकल्प भरना और लॉक करना
21 - 24 नवंबर, 2025
सीट आवंटन परिणाम
27 नवंबर, 2025
रिपोर्टिंग और प्रवेश
28 नवंबर - 3 दिसंबर, 2025
WB NEET PG राउंड 2 की तारीखें
आयोजन
खजूर)
ऑनलाइन पंजीकरण
8 - 10 दिसंबर, 2025
ऑनलाइन शुल्क भुगतान
8 - 10 दिसंबर, 2025
सत्यापित उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन
12 दिसंबर, 2025
सीट मैट्रिक्स
12 दिसंबर, 2025
विकल्प भरना और लॉक करना
12 - 14 दिसंबर, 2025
सीट आवंटन परिणाम
18 दिसंबर, 2025
रिपोर्टिंग और प्रवेश
19 - 24 दिसंबर, 2025
WB NEET PG राउंड 3 की तारीखें
|आयोजन
|खजूर)
|ऑनलाइन पंजीकरण
|29 - 31 दिसंबर, 2025
|ऑनलाइन शुल्क भुगतान
|29 से 31 दिसंबर, 2025
|तीसरे दौर के लिए सत्यापित उम्मीदवारों का प्रकाशन
|2 जनवरी, 2026
|सीट मैट्रिक्स
|2 जनवरी, 2026
|विकल्प भरना और लॉक करना
|2 से 5 जनवरी, 2026
|आवंटन परिणाम
|9 जनवरी, 2026
|कॉलेज रिपोर्टिंग
|13 जनवरी, 2026
WB NEET PG स्ट्रे वेकेंसी राउंड
|आयोजन
|खजूर)
|ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान
|19 से 21 जनवरी, 2026
|आवारा दौर के लिए सत्यापित उम्मीदवारों का प्रकाशन
|22 जनवरी, 2026
|सीट मैट्रिक्स
|22 जनवरी, 2026
|विकल्प भरना और लॉक करना
|22 से 25 जनवरी, 2026
|सीट आवंटन परिणाम
|28 जनवरी, 2026
|रिपोर्टिंग और जुड़ना
|29 से 31 जनवरी, 2026
