WB NEET PG 2025: काउंसलिंग राउंड 1 के शेड्यूल में बदलाव; wbmcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन आज बंद होंगे

WB NEET PG काउंसलिंग 2025: पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने WB नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 के शेड्यूल में बदलाव किया है। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट wbmcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपनी पसंद भर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट 27 नवंबर, 2025 को घोषित किए जाएंगे। जिन कैंडिडेट को सीटें अलॉट की गई हैं, उन्हें दिए गए समय के अंदर अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा।

WB NEET PG काउंसलिंग 2025 का बदला हुआ शेड्यूल

WB NEET PG काउंसलिंग 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण बदली हुई तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

WB NEET PG राउंड 1 की तारीखें

घटनाएं खजूर ऑनलाइन पंजीकरण 19 - 20 नवंबर, 2025 (पुनः खोला गया) ऑनलाइन शुल्क भुगतान 20 नवंबर, 2025 पंजीकृत उम्मीदवार और सीट मैट्रिक्स जारी 21 नवंबर, 2025 विकल्प भरना और लॉक करना 21 - 24 नवंबर, 2025 सीट आवंटन परिणाम 27 नवंबर, 2025 रिपोर्टिंग और प्रवेश 28 नवंबर - 3 दिसंबर, 2025

WB NEET PG राउंड 2 की तारीखें

आयोजन खजूर) ऑनलाइन पंजीकरण 8 - 10 दिसंबर, 2025 ऑनलाइन शुल्क भुगतान 8 - 10 दिसंबर, 2025 सत्यापित उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन 12 दिसंबर, 2025 सीट मैट्रिक्स 12 दिसंबर, 2025 विकल्प भरना और लॉक करना 12 - 14 दिसंबर, 2025 सीट आवंटन परिणाम 18 दिसंबर, 2025 रिपोर्टिंग और प्रवेश 19 - 24 दिसंबर, 2025

WB NEET PG राउंड 3 की तारीखें

आयोजन खजूर) ऑनलाइन पंजीकरण 29 - 31 दिसंबर, 2025 ऑनलाइन शुल्क भुगतान 29 से 31 दिसंबर, 2025 तीसरे दौर के लिए सत्यापित उम्मीदवारों का प्रकाशन 2 जनवरी, 2026 सीट मैट्रिक्स 2 जनवरी, 2026 विकल्प भरना और लॉक करना 2 से 5 जनवरी, 2026 आवंटन परिणाम 9 जनवरी, 2026 कॉलेज रिपोर्टिंग 13 जनवरी, 2026

WB NEET PG स्ट्रे वेकेंसी राउंड

आयोजन खजूर) ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान 19 से 21 जनवरी, 2026 आवारा दौर के लिए सत्यापित उम्मीदवारों का प्रकाशन 22 जनवरी, 2026 सीट मैट्रिक्स 22 जनवरी, 2026 विकल्प भरना और लॉक करना 22 से 25 जनवरी, 2026 सीट आवंटन परिणाम 28 जनवरी, 2026 रिपोर्टिंग और जुड़ना 29 से 31 जनवरी, 2026

WBMCC has revised the WB NEET PG Counselling 2025 Round 1 schedule