Bihar Jeevika Question Paper 2025: पद के अनुसार मेमोरी-बेस्ड PDF यहां डाउनलोड करें

Bihar Jeevika Question Paper 2025: बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) ने बिहार जीविका 2025 परीक्षा का आयोजन शुरू कर दिया है। यह भर्ती ग्रेजुएट/PG डिग्री स्तर के कई पदों के लिए की जा रही है। यह परीक्षा 19 नवंबर को शुरू हुई और 15 दिसंबर को समाप्त होगी। इस भर्ती के जरिए पूरे बिहार राज्य में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और अन्य पदों की 2747 रिक्तियां भरी जाएंगी। BRLPS ने 19 नवंबर को बिहार जीविका परीक्षा आयोजित कर ली है। परीक्षा का स्तर सरल से मध्यम था। इस लेख में, हमने परीक्षा में पूछे गए बिहार जीविका के मेमोरी-बेस्ड प्रश्न दिए हैं। इससे आपको परीक्षा के ट्रेंड और प्रश्न पत्र के स्तर को समझने में मदद मिलेगी। Bihar Jeevika Question Paper 2025 : पीडीएफ BRLPS बिहार जीविका परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा में पांच सेक्शन से कुल 70 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सेक्शन हैं: करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। Candidates को परीक्षा पूरी करने के लिए 80 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होती है और सुबह 10:20 बजे समाप्त होती है।

बिहार जीविका मेमोरी आधारित पेपर पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें बिहार जीविका मेमोरी-बेस्ड पेपर 2025 बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) ने 19 नवंबर को राज्य भर के कई तय केंद्रों पर बिहार जीविका परीक्षा के पहले दिन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह राज्य स्तरीय परीक्षा 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। इसका मकसद बिहार जीविका की 2747 रिक्तियों को भरना है। परीक्षा में शामिल हुए Candidates से मिली जानकारी के आधार पर, 19 नवंबर को जीविका बिहार परीक्षा में पूछे गए कुछ मेमोरी-बेस्ड प्रश्न नीचे दिए गए हैं। बिहार जीविका के मेमोरी-बेस्ड प्रश्न और उनके उत्तर यहां हमने परीक्षा देने वाले Candidates द्वारा बताए गए प्रश्नों और उत्तरों की एक सूची तैयार की है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रश्न Candidates की याद पर आधारित हैं। हो सकता है कि ये प्रश्न असल बिहार जीविका प्रश्न पत्र PDF के शब्दों से पूरी तरह मेल न खाते हों। इन प्रश्नों को यहां सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप बिहार जीविका सिलेबस में बताए गए उन विषयों को जान सकें, जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए।

प्रश्न 1 द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर:खेल प्रशिक्षण प्रश्न 2: 2024 में 96वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किस फिल्म को दिया गया? उत्तर: ओपेनहाइमर प्रश्न 3: 14 मई, 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में कौन शपथ लेंगे? उत्तर: जस्टिस बी. आर. गवई प्रश्न 4: फरवरी 2023 में वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले ChatGPT-संचालित AI चैटबॉट का नाम क्या है? उत्तर: LEXI प्रश्न 5: विंडोज वाले कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? उत्तर: Ctrl + P प्रश्न 6: कंप्यूटर सिस्टम का कौन-सा इनपुट डिवाइस फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है? उत्तर: स्कैनर प्रश्न 7: जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर: 13 अप्रैल, 1919 प्रश्न 8: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015) के तहत अधिकतम कितनी राशि का लोन लिया जा सकता है?