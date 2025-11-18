RRB Group D Exam Date 2025
BPSC 71st Result 2025 LIVE UPDATE: बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट, जल्द bpsc.bih.nic.in होगा जारी

Priyanka Pal
By Priyanka Pal
Nov 18, 2025, 18:00 IST

BPSC 71st Result 2025 LIVE UPDATE: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से जल्द 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया गया था, परीक्षार्थी रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार ध्यान दें, यह परिणाम बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर पीडीएफ के रूप में जारी किया जाएगा। 

HIGHLIGHTS

  • BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे
  • रिजल्ट पीडीएफ के साथ कट ऑफ जारी की जाएगी
  • प्रीलिम्स में पास हुए उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में होंगे शामिल

BPSC 71st Result 2025: बीपीएससी की ओर से जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी 19 सितंबर 2025 को जारी कर दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 का पीडीएफ के रूप में उम्मीदवार डाउनलोड कर सकेंगे। हर लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार आगे लेख देखें।

बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में पास हुए उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। 

BPSC 71st Prelims Result 2025

BPSC 71st Result 2025: ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम कैसे चेक करें?

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम ऑनलाइन देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, परिणाम पर जाएं। 

स्टेप 3 अब LIST OF PROVISIONALLY QUALIFIED CANDIDATES for 71st Combined Competitive Preliminary Examination पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 रिजल्ट पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 5 पीडीएफ में CLT+ F का उपयोग कर रोल नबंर डालकर रिजल्ट चेक करें। 

LIVE UPDATES
  • Nov 18, 2025, 18:00 IST

    BPSC 71st प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए?

    बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को क्वालीफाई मार्क्स लाने जरूरी हैं। जिसमें सभी वर्ग जैसे जनरल उम्मीदवारों को कम से कम 40% एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए कम 32 से 34% लाने होंगे।

  • Nov 18, 2025, 17:42 IST

    BPSC रिजल्ट 2025 कब आएगा?

    बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। आयोग की ओर से परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

