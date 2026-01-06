UP Police Constable Syllabus 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस, विषय वार और परीक्षा पैटर्न देखें, PDF डाउनलोड करें

UP Police Constable Syllabus 2026 in Hindi: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से 32,679 कांस्टेबल रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम 2026 और परीक्षा पैटर्न की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। जो उम्मीदवार इस साल की परीक्षा में बैठने की योजना बना रहे हैं, उन्हें लिखित परीक्षा में सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अपडेटेड पाठ्यक्रम, विषयवार टॉपिक, अंकन योजना और परीक्षा संरचना को अच्छी तरह से जरूर समझना चाहिए। यह लेख यूपी पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम 2026 का संपूर्ण विवरण प्रदान करता है। इससे उम्मीदवारों को केंद्रित और प्रभावी तरीके से परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए ये सिलेबस आपको अपने स्टडी शेड्यूल की योजना बनाने, महत्वपूर्ण टॉपिक पर ध्यान बनाने और अनावश्यक विषयों से बचने में मदद करेगा।

UP Police Constable Syllabus 2026: महत्वपूर्ण विवरण यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में विषयवार विषयों, प्रश्नों के वितरण और अंकन प्रणाली की स्पष्ट समझ एक प्रभावी अध्ययन योजना बनाने और लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने में सहायक होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम 2026 और परीक्षा पैटर्न का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई टेबल में देखें: संगठन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) पोस्ट नाम कांस्टेबल कुल रिक्तियां 32,679 वर्ग पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, PST, PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा योजना 300 अंक कुल सवाल 150 परीक्षा की अवधि 120 मिनट (2 घंटे) ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in UP Police Constable Syllabus 2026 in Hindi उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक क्षमता, मानसिक क्षमता और तर्क क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। प्रभावी तैयारी के लिए नीचे यूपी पुलिस कांस्टेबल का विस्तृत विषयवार पाठ्यक्रम दिया गया है।

विषय विषयवार सामान्य ज्ञान (GK) सामान्य विज्ञान भारतीय इतिहास भारतीय संविधान भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति कृषि वाणिज्य एवं व्यापार जनसंख्या पर्यावरण और शहरीकरण भूगोल (भारत और विश्व) प्राकृतिक संसाधन शिक्षा उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस एवं प्रशासन मानव अधिकार आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध अंतरराष्ट्रीय संगठन नोटबंदी और महत्वपूर्ण दिन साइबर अपराध जीएसटी पुरस्कार एवं सम्मान देश/राजधानियां/मुद्राएं अनुसंधान और खोज पुस्तकें और लेखक सोशल मीडिया संचार सामान्य हिंदी (सामान्य हिंदी) गद्यांश से प्रश्नोत्तरी पैसेज का शीर्षक पत्र लिखना शुद्ध करना शब्दों का अर्थ विलोम शब्द पर्यायवाची एक शब्द प्रतिस्थापन वाक्य में सुश्रान्त करना मुहावरे और लोकोक्तियां हिन्दी चतुर्थांश तद्भव तत्सम एक शब्द पर वाक्यांशों का स्थान लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समरूपी भिन्नार्थक शब्द समास, ताज चिह्न, रस, छंद, अलंकार लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिन्दी पुरस्कार भाषा, 6- विविध संख्यात्मक क्षमता संख्या प्रणाली सरलीकरण दशमलव और भिन्न एचसीएफ और एलसीएम अनुपात और समानुपात को PERCENTAGE लाभ और हानि छूट साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज साझेदारी समय और काम औसत समय और दूरी तालिकाओं और ग्राफ का उपयोग क्षेत्रमिति अंकगणितीय गणनाएं विश्लेषणात्मक कार्यों मिश्रित मानसिक क्षमता तार्किक आरेख प्रतीक संबंध व्याख्या एवं धारणा परीक्षण शब्दों की बनावट अक्षर और संख्या श्रृंखला उपमा सामान्य ज्ञान परीक्षण दिशा परीक्षण डेटा व्याख्या तर्कों की प्रबलता अंतर्निहित अर्थ का निर्धारण मानसिक योग्यता / बुद्धि / तर्क क्षमता रिश्ते और उपमाएं असमानताओं को पहचानना श्रृंखला समापन कोडिंग और डिकोडिंग दिशा बोध रक्त संबंध अक्षर-आधारित समस्याएं वेन आरेख और चार्ट परीक्षण गणितीय तर्क स्थानिक दृश्यीकरण समस्या को सुलझाना विश्लेषण और निर्णय निर्णय लेना दृश्य स्मृति अवलोकन अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता