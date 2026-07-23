Rojgar Samachar 2026 PDF: इस हफ्ते की सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन देखें
Rojgar Samachar Vacancy के इस पेज से छात्र इस हफ्ते से जुड़ी सभी सरकारी नौकरियों की नई अपडेट्स जैसे वैकेंसी, वैकेंसी की रजिस्ट्रेशन डेट, वैकेंसी की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी के लिए अकैडमिक डिटेल्स और छात्र की कैटेगरी आदि के बारे में जान सकते हैं।
Employment News This Week: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए रोजगार समाचार (Employment News) 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 का संस्करण कई नए अवसर लेकर आया है। इस रोजगार समाचार पेज पर इस हफ्ते केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों जैसे रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग और राज्य लोक सेवा और सरकारी नौकरियों की नई अपडेट्स आयोगों द्वारा हजारों पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी और जारी होने वाली से जुड़ी सभी डिटेल्स दी गई है। साथ ही, अपडेट्स दी जाएगी।
Rojgar Samachar Vacancy के इस पेज पर सरकारी नौकरी पाने वाले इच्छुक छात्रों की एजुकेशन जैसे 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और और बी.टेक होने पर भी उवके लिए नौकरियों की जानकारी दी जाएगी। इन छात्रों के लिए आने वाली सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू और लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आदि सभी दी जाएगी।
इस हफ्ते जारी हुई सभी प्रमुख सरकारी नौकरियों की डिटेल्स जानने के लिए नीचे देख सकते हैं। साथ ही, इनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें। साथ ही, हम इस Rojgar Samachar Vacancy के इस पेज को हर सप्ताह सभी छात्रों के लिए अपडेट करते रहेंगे, जिससे कोई भी छात्र अखबारो के साथ-साथ ऑनलाइन आने वाली कोई भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज को मिस न कर सकें। साथ ही, दिए जाने वाली सभी वैकेंसी में अप्लाई कर सकें।
Rojgar Samachar Vacancy क्या होता है?
साप्ताहिक रोजगार समाचार ही वह प्लेटफार्म है, जहां आप हर हफ्ते की नए-नए नौकरियों की नोटिफिकेशन के बारे में जान पाते है। साथ ही, रोजगार समाचार में सभी प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के छात्रों के लिए काफी वैकेंसी होती है। इस Rojgar Samachar Vacancy के पेज के माध्यम से आपको हर हफ्ते की नई जॉब वैकेंसी और आने वाली नई जॉब वैकेंसी की सभी लेटेस्ट अपडेट्स को शामिल किया जाता है।
Employment News This Week (28 July - 03 August 2026): प्रमुख नौकरियों की डिटेल्स
इस हफ्ते की मुख्य भर्तियों की जानकारी इस टेबल के माध्यम से देखें।
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ऑर्गेनाइजेशन
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कुल वैकेंसी
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लास्ट डेट
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लिंक
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BPSSC Vacancy 2026
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65
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30 जुलाई 2026
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HPRCA Assistant Staff Nurse Vacancy 2026
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312
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29 अगस्त 2026
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UPSSSC Auditor Vacancy 2026
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1957
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3 अगस्त 2026
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UPSSSC PET Recruitment 2026
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ग्रुप B, C
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1 सितंबर 2026
Employment News This Week (25 - 27 July 2026): प्रमुख नौकरियों की डिटेल्स
इस हफ्ते की मुख्य भर्तियों की जानकारी इस टेबल के माध्यम से देखें।
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ऑर्गेनाइजेशन
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कुल वैकेंसी
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लास्ट डेट
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लिंक
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Aadhaar Supervisor Vacancy 2026
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378
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20 अगस्त 2026
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UPSSSC Forensic Science Laboratory Recruitment 2026
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208
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17 अगस्त 2026
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UPPSC PCS Vacancy 2026
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500
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27 जुलाई 2026
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CG SET Recruitment 2026
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14 अक्टूबर 2026
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Indian Navy SSC Officer Vacancy 2026
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275
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03 अगस्त 2026
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CG Assistant Teacher Notification 2026
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2,292
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21 अगस्त 2026
Employment News This Week (18 - 24 July 2026): प्रमुख नौकरियों की डिटेल्स
इस हफ्ते की मुख्य भर्तियों की जानकारी इस टेबल के माध्यम से देखें।
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ऑर्गेनाइजेशन
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कुल वैकेंसी
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लास्ट डेट
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लिंक
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JSSC Para Teacher Recruitment 2026
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7,299
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30 अगस्त 2026
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SAIL Apprentice Recruitment 2026
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1,110
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26 अगस्त 2026
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RRB JE Notification 2026
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4,098
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13 सितंबर 2026
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Union Bank Specialist Officer Vacancy 2026
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395
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10 अगस्त 2026
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UPSSSC Forest Guard Vacancy 2026
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708
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27 जुलाई, 2026
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IOB Apprentice Vacancy 2026
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750
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20 जुलाई 2026
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NICL Assistant Vacancy 2026
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500
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07 अगस्त 2026
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ONGC Engineers Trainee Vacancy 2026
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52
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31 जुलाई 2026
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Rajasthan High Court Stenographer Vacancy 2026
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163
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10 अगस्त 2026
Rojgar Samachar Vacancy: आवेदन कैसे करें?
अलग-अलग सरकारी नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्रों को उस नौकरी से जुड़े जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया एक जैसी ही रहती है। परंतु, अलग-अलग नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में कभी-कभी थोड़े बदलाव होते है। Rojgar Samachar Vacancy के पेज से रजिस्ट्रेशन करने के आसान तरीके को जानें।
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Website: छात्र जिस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
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Eligibility Criteria: छात्र रजिस्ट्रेशन से पहले Eligibility Criteria जैसे आयु, एकेडमिक एजुकेशन और पोस्ट नोटिफिकेशन को देखें।
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Registration: छात्र सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने के बाद डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करें।
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Details: एप्लीकेशन के अनुसार मांगी गई सभी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स को फिल करें।
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Application Process: छात्र पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स फील करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें।
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Download: छात्र प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें। साथ ही, एक प्रिंटआउट निकाल लें।
रोजगार समाचार वैकेंसी से जुड़ी जानकारी देने के साथ-साथ नौकरियों की सलाह भी देता है, जिससे छात्रों के लिए नई-नई नोकरियों के अवसर खुल जाते है। साथ ही, वह अपनी पसंद की नौकरियों के लिए टाइम रहते अप्लाई भी कर पाते है।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.