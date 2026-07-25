Indian Navy SSC Officer Vacancy 2026: इंडियन नेवी में एसएससी ऑफिसर के पदों पर आवेदन की तिथि बढ़ी, यहां से करें Apply

Indian Navy SSC Officer Vacancy 2026: इंडियन नेवी ने भारतीय नौसेना अकादमी (INA) एझिमला, केरल में जून 2027 कोर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। पदों के लिए इच्छुक अविवाहित उम्मीदवार 03 अगस्त 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट indiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से अलग-अलग ब्रांच में एसएससी ऑफिसर के कुल 275 रिक्त पदों को भरा जाना है। इनमें एग्जीक्यूटिव, पायलट, नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एजुकेशन और टेक्निकल पद शामिल है।

Indian Navy SSC Officer Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

इंडियन नेवी में एसएससी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिनांक 23 जून 2026 को जारी किया गया था, जो उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है। उन्हें समय से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं।